Si vous trouvez que Disney abuse en essorant totalement la licence Star Wars jusqu'à en faire un raisin sec via ses multiples séries, alors vous n'êtes clairement pas prêt à découvrir ce qui vous attend dans le jeu vidéo. On doit l'information à Tom Henderson, le fameux insider et trublion du milieu qui a toujours une bonne information.

Un rythme qui va très largement s'accélérer pour Star Wars

Depuis que EA a perdu son accès exclusif pour le développement de jeux SW, les projets sont en train de se multiplier. À tel point que désormais, Disney souhaite un jeu vidéo Star Wars tous les 6 mois. Déjà 8 jeux sont en développement dont beaucoup n'ont même pas encore de date de sortie. Voici la liste complète à connaitre :

Amy Hennig’s Game – Skydance Media

FPS non annoncé – Respawn Entertainment

Un jeu en monde ouvert non annoncé – Ubisoft Massive

Star Wars : Eclipse – Quantic Dream

Knights of the Old Republic Remake – Saber Interactive

Jedi : Survivor (Fallen Order) – Respawn Entertainment

SW : Hunters – Zynga

Un jeu de stratégie non annoncé – Respawn Entertainment

Des sources suggèrent qu'il y en a plusieurs autres jeux SW qui sont actuellement en pré-développement et si l'information de Henderson s'avère on va effectivement voir de nouveaux titres de la licence se dévoiler dans les mois à venir avec une nette accélération des annonces et des sorties. Il faut dire qu'avec le budget illimité de Disney, tout est désormais possible du coté de Star Wars.

Tom Henderson parle d'ailleurs d'un potentiel jeu The Mandalorian qui serait en développement. Wait and see.