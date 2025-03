Depuis quelque temps, des rumeurs circulaient sur un éventuel départ de Kathleen Kennedy, actuelle présidente de Lucasfilm. Mais l’intéressée a tenu à mettre les choses au clair : elle ne compte pas prendre sa retraite pour Star Wars. Quelles sont les nouvelles à ce propos ?

Star Wars garde son cap

Productrice emblématique, elle affirme à Deadline qu’elle continuera à faire des films Star Wars (et autres) aussi longtemps que possible. Une déclaration qui devrait rassurer ceux qui craignaient un changement brutal à la tête du studio et en diviser beaucoup d'autres. Kennedy est une figure clé de l’univers Star Wars depuis le rachat de Lucasfilm par Disney en 2012. Sous sa direction, la saga a connu un renouveau avec la trilogie de l’ère Disney, ainsi que des spin-offs comme Rogue One et Solo.

Aujourd’hui encore, elle est impliquée dans plusieurs projets Star Wars à venir. Même si elle n’a pas donné de détails, cette annonce laisse entendre que le studio continue d’avancer sur de nouveaux films et séries. En parallèle, Lucasfilm travaille aussi sur d’autres franchises, comme Indiana Jones et diverses productions sous le label Disney+. Kennedy reste donc au centre de nombreuses décisions stratégiques.

Kathleen Kennedy

Une succession en discussion, mais pas immédiate

Si Kathleen Kennedy ne parle pas de départ immédiat, elle a cependant confirmé avoir entamé des discussions avec Disney pour organiser une transition en douceur. Le choix de son successeur n’est pas encore arrêté, et la décision pourrait prendre jusqu’à un an avant d’être annoncée officiellement. Cette période de réflexion montre que Lucasfilm veut prendre son temps pour assurer une transition stable et réfléchie.

Une fois cette succession actée, Kennedy restera présente pour accompagner le futur dirigeant et l’aider à prendre en main les projets en cours. Ce qui est certain, c’est que Lucasfilm se trouve à un tournant. Entre la nécessité de renouveler Star Wars, l’accueil mitigé de certains films récents et les ambitions de Disney+, l’avenir du studio est en pleine réflexion. Le départ progressif de Kathleen Kennedy pourrait marquer un nouveau chapitre pour Lucasfilm, avec une direction peut-être plus en phase avec les attentes du public et les évolutions du marché.

Source : Deadline