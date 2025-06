Il y a parfois des mystères qu’on ne s’explique pas. Alors que Star Wars Battlefront 2 est sorti il y a déjà bientôt huit ans, on pourrait croire que les joueurs sont d’ores et déjà passés à autre chose depuis longtemps. Surtout quand on sait que la franchise a eu droit à de multiples projets depuis, comme Star Wars Jedi: Fallen Order ou Star Wars Jedi: Survivor par exemple. Mais non. Depuis quelques semaines, Battlefront 2 semble définitivement revenir en force, au point même de relancer la hype autour d’un potentiel Star Wars Battlefront 3.

Huit ans après sa sortie, Star Wars Battlefront 2 revient en force

Les choses n’étaient pourtant pas gagnées lorsque Star Wars Battlefront 2 est sorti en fin d’année 2017. Car à l’époque de son lancement, le titre développé en collaboration par DICE, Motive Studios et Criterion Games avait rapidement été épinglé pour son usage abusif des loot boxes, qui s’apparentaient à une forme de pay-to-win. Une aberration alors largement décriée par les joueurs, qui semblent toutefois aujourd’hui avoir pardonné cet écart à Electronic Arts en revenant en masse sur le titre.

En effet, aux alentours de la fin du mois de mai, Battlefront 2 a commencé à connaître un regain de popularité aussi impressionnant que fulgurant, qui l’a alors conduit à réunir plus de 175 000 joueurs toutes plateformes confondues. Autant dire qu’il s’agit d’un exploit pour un titre sorti en 2017, qui n’a de surcroît reçu aucune mise à jour dernièrement. Bien sûr, on imagine que le succès de la série Andor, dont la saison 2 a été diffusée entre avril et mai sur Disney+, y est pour quelque chose. Mais cela reste tout de même une sacrée surprise.

Les joueurs réclament Star Wars Battlefront 3

D’autant plus que, depuis un mois, l’engouement des joueurs ne retombe pas. Bien au contraire même puisque ces deux derniers jours, Star Wars Battlefront 2 en est finalement arrivé à dépasser son propre record à de multiples reprises avec un pic à 35 892 joueurs enregistré le 22 juin. Encore une fois, pour un titre sorti en 2017 et n’ayant reçu aucun contenu inédit récemment, cela est extrêmement inhabituel. Et forcément, cela motive d’autant plus les fans à interpeler Electronic Arts pour réclamer la production d’un Star Wars Battlefront 3.

Ils ne sont d’ailleurs pas les seuls. Fin mai, Muhannad Ben Amor, alias Willmon dans la série Andor, avait lui aussi fait un gros appel du pied à l’éditeur afin de réclamer le retour de Star Wars Battlefront. « Star Wars doit nous offrir Battlefront 3 aussi vite que possible. J’ai grandi avec Battlefront 2 — je suis un vétéran depuis le premier jour. Espérons que Battlefront 3 arrive » avait-il notamment déclaré sur son compte Instagram. Des mots qui, assurément, n’ont fait que contribuer à remettre le titre sous le feu des projecteurs.

Dans la foulée, le producteur de Battlefront 2, Mats Helge Holm, avait d’ailleurs lui aussi décidé de prendre la parole en indiquant que lui et son équipe seraient tout à fait disposés à reprendre du service si Electronic Arts le leur demandait. « Nous voulons réunir le gang » avait-t-il notamment confié à un internaute sur Reddit, avant toutefois de préciser : « Je ne m’attends pas à ce que Battlefront 3 soit officialisé à la fin de cette campagne. Mais, oui, je pense qu’il y a des gens qui en parlent à l’heure actuelle ».

Une attente difficile à combler

Malheureusement, même si cela devait finir par se produire, il faudrait probablement attendre de longues années avant de voir un potentiel Star Wars Battlefront 3 devenir réalité. Et pour cause, l’éditeur américain semble actuellement vouloir mettre le focus sur le retour de Battlefield, qui a plus que jamais besoin de regagner ses lettres de noblesse après l’échec de Battlefield 2042. De fait, il ne fait aucun doute que DICE, Motive comme Criterion, tous associés au projet, sont déjà bien occupés. Cela dit, si la demande se maintient, peut-être qu’Electronic Arts y réfléchira sérieusement pour l’avenir…