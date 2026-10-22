Star Wars Battlefront 3 a fraîchement refait parler de lui pour bien confirmer son existence, mais en contredisant les précédentes rumeurs le concernant.

Dans les dernières heures, Electronic Arts a provoqué un coup de tonnerre en annonçant d'importantes restructurations au sein de ses studios, avec notamment la fermeture de BioWare et l'annulation de Mass Effect 5. Au beau milieu de ces mauvaises nouvelles, on pouvait toutefois en retirer de plutôt bonnes, comme un avenir a priori assuré pour Battlefield, mais aussi l'existence d'un Star Wars Battlefront 3, qui peu avant avait laissé entendre un possible passage chez Bungie. Il n'en serait finalement rien, et ce serait bien DICE, mais aussi Respawn Entertainment aux commandes de ce retour de Battlefront.

Un Star Wars Battlefront 3 finalement bien développé par DICE, mais aussi Respawn Entertainment ?

C'est en tout cas ce qu'a avancé un rapport de Jason Schreier chez Bloomberg faisant état des répercussions de la dernière opération de restructuration d'Electronic Arts pour sa transition en tant qu'entité détenue par des investisseurs privés dont le Fonds Public d'Investissement Saoudien (PIF). Ce rapport évoque donc le fait qu'un Star Wars Battlefront 3 serait bien en développement actuellement chez DICE (qui travaille également sur Battlefield), mais aussi Respawn Entertainment (qui travaille en parallèle sur Star Wars Jedi 3).

Avant les révélations choc au sein d'Electronic Arts, on avait entendu dire que Disney envisageait de confier les rennes de Star Wars Battlefront 3 à Bungie (et par extension PlayStation), au lieu de DICE son éditeur. D'après le rapport de Bloomberg, Electronic Arts aurait donc réussi à négocier le maintien des droits d'adaptation pour cette licence, en rajoutant dans l'exercice Respawn Entertainment, qui a démontré avec la sga Jedi sa bonne connaissance et son amour pour la licence Star Wars.

Cela signifie par ailleurs que, après avoir abandonné une première fois le développement de Star Wars Battlefront 3 en 2017, en raison d'une taxe de 20% qu'Electronic Arts avait jugé abusive, l'éditeur a finalement décidé de revenir sur sa décision 9 ans plus tard.

© DICE/Electronic Arts

Qu'attendre de ce Battlefront 3 si son existence se confirme ?

Il convient de noter que le cas de Star Wars Battlefront 3 reste pour l'instant l'objet d'un rapport de Bloomberg, et non d'une annonce officielle d'Electronic Arts suite à sa récente restructuration. Il convient donc d'attendre d'avoir des nouvelles plus concrètes à ce sujet pour confirmer ou infirmer son existence.

Cela vient toutefois corroborer la rumeur précédant les révélations récentes autour de l'éditeur. Si DICE et Respawn Entertainment travaillent bien conjointement sur un Star Wars Battlefront 3, on peut alors s'attendre à la fois à une campagne solo de solide facture, en plus du mode multijoueur indispensable pour la franchise.

Reste toutefois à voir si Electronic Arts a appris de ses erreurs et évitera ou non de reproduire le lancement désastreux de Battlefront 2, ruiné par un modèle économique injustement pay-to-win via un système de lootboxes qui avait provoqué un véritable scandale à l'époque. Comme dirait Maître Yoda, difficile à prédire est l'avenir.

Source : Bloomberg