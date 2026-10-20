Star Wars Battlefront 3 pourrait finalement voir le jour. Disney serait en pleine recherche du studio adéquat pour relancer la licence avec de gros noms en lice.

Depuis 9 ans, les fans de Star Wars Battlefront espèrent qu'un troisième volet verra le jour. Justement, des bruits de couloir commencent à émerger concernant un éventuel nouveau jeu. Selon la rumeur, Disney et Lucasfilm chercheraient l'équipe idéale pour mettre sur pied le projet. Deux noms ont été mentionnés, et pas des moindres : DICE, qui a déjà travaillé sur les précédents épisodes, et Bungie, soit les créateurs de Destiny. Dans l'attente de déclarations officielles, on fait le point avec vous.

Qui de Bungie ou Dice pour développer Star Wars Battlefront 3 ?

Tout est parti du magazine Electronic Gaming Monthly. Le dernier numéro évoque une nouvelle rumeur concernant la possibilité d'un Star Wars Battlefront 3. Il semble que, ça y est, Disney et sa filiale Lucasfilm soient à la recherche du partenaire qui saura raviver la célèbre licence TPS dans l'univers le plus culte de la science-fiction.

Pour l'heure, il est encore trop tôt pour crier victoire. Cependant, la rumeur rapporte que deux studios réputés pourraient décrocher le contrat pour développer Star Wars Battlefront 3. Tous deux seraient déjà familier des univers de science-fiction, voire de la franchise en elle-même :

DICE : le studio d'Electronic Arts derrière les deux premiers Star Wars Battlefront serait le candidat naturel pour relever le défi.

: le studio d'Electronic Arts derrière les deux premiers Star Wars Battlefront serait le candidat naturel pour relever le défi. Bungie : plus surprenant, Disney envisagerait les créateurs de Destiny pour reprendre le flambeau mais on doit rappeler qu'ils ont justement une grande expérience des shooters et du multijoueur.

Disney et Lucasfilm privilégieraient-ils un changement d'identité ?

Spontanément, quand on a aimé les premiers volets, on est tout de suite enthousiaste à l'idée de retrouver DICE derrière un potentiel Star Wars Battlefront 3. Même si on se souvient des débuts compliqués de la saga, notamment en raison d'une monétisation controversée, elle a progressivement prouvé sa valeur et conquis toute une communauté.

Mais après l'abandon d'un premier projet de Star Wars Battlefront 3, le retour de la licence ne devrait-il pas changer de direction pour repartir sur de nouvelles bases ? Bien sûr, le choix de Bungie aurait de quoi étonner. Toutefois, l'expérience du studio sur des shooters SF comme Marathon, Halo et Destiny pourrait être quitte ou double pour la suite.

Notons aussi que si Bungie remportait la mise pour Star Wars Battlefront 3, cela voudrait dire que Sony, maison-mère du studio depuis 2022, aurait de nouveau une main sur l'univers d'une certaine manière. Sans aller jusqu'à crier à l'exclusivité a minima temporaire sur PS5 ou PS6, ce serait en tout cas un partenariat de taille pour le constructeur.

Néanmoins, on doit bien rappeler qu'il ne s'agit encore que de rumeurs. Pour le moment, ni Disney ni les studios mentionnés n'ont évoqués quoi que ce soit d'officiel concernant Star Wars Battlefront 3. Évidemment, ces bruits de couloir font renaître l'espoir pour les fans. Mais on gardera tout de même des pincettes avec ces détails.