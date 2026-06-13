En amont de sa sortie sur Nintendo Switch 2, qui arrivera très bientôt, Star Fox fait une belle surprise aux joueurs impatients de se (re)lancer dans les aventures de Fox McCloud.

S’il y a bien une chose à retenir du dernier Nintendo Direct, c’est qu’il aura profondément divisé les joueurs. En effet, en dépit des nombreuses annonces majeures qu’il comportait, telles que Xenoblade Genesis, Kingdom Hearts 4 ou encore évidemment le remake de Zelda: Ocarina of Time, certains n’ont pas manqué de déplorer l’absence de certaines des plus grandes mascottes de la compagnie. Comme Mario, par exemple. Pourtant, l’une d’elles était bel et bien de la partie, et elle a d’ailleurs fait une très belle annonce aux joueurs Nintendo Switch 2.

Star Fox s’offre une démo sur Nintendo Switch 2 avant son grand décollage

Car pour Nintendo, cette conférence s’inscrivant dans le cadre du Summer Game Fest 2026 fut sans surprise l’occasion de remettre un bon coup de projecteur sur Star Fox, dont le retour a été officialisé le mois dernier. Oui, après des années d’absence, et surtout un caméo très remarqué dans Super Mario Galaxy Le Film au mois d’avril, Fox McCloud est enfin prêt à reprendre du service avec un nouveau remake de Star Fox 64, dont la sortie est attendue pour le 25 juin prochain en exclusivité sur Nintendo Switch 2.

C’est pourquoi la firme japonaise a profité du Nintendo Direct pour faire une belle annonce aux joueurs qui l’attendent impatiemment, en révélant la mise à disposition d’une démo du jeu sortie dans la foulée de l’événement. Téléchargeable gratuitement via la page de Star Fox sur le Nintendo eShop, celle-ci permet alors de découvrir le prologue du jeu et d’apprendre à manier l’Arwing avant de s’aventurer dans un champ d’astéroïdes. Une belle mise en bouche avant l’arrivée de la version finale, en somme.

Pour rappel, Star Fox invitera les joueurs à (re)découvrir la légende de Fox McCloud et son équipe tandis qu’ils essayent de sauver le système de Lylat des griffes du Dr Andross. Au programme de cette grande aventure : des batailles aériennes mises en scène à travers des missions variées, mais aussi de nombreux défis à relever pour mettre ses talents de pilote à rude épreuve. Et le tout, bien sûr, avec des graphismes entièrement remis au goût du jour pour la Nintendo Switch 2, où le jeu est disponible en précommande au prix de 49.99€.

Source : Nintendo