Star Citizen et son studio Cloud Imperium Games se trouvent actuellement mêlés à un scandale qui provoque l'indignation même des fans les plus fidèles.

Après 14 ans de développement et la somme gargantuesque d'un milliard de dollars engloutie dans son financement participatif, Star Citizen continue malgré tout de faire rêver de nombreux joueurs. Certains continuent de croire dur comme fer dans ce projet aussi fou que fascinant de Cloud Imperium Games, malgré de nombreuses déconvenues au fil des années. Mais un récent scandale a visiblement été la goutte de trop même pour les soutiens les plus fidèles de cette entreprise littéralement spatiale.

Une énorme bévue qui indigne même les plus fidèles soutiens de Star Citizen

Alors que beaucoup de joueurs perdent patience après 14 ans de développement, avec beaucoup de frustration accumulée, Star Citizen fait depuis quelques temps les frais d'un scandale du fait d'une gestion de crise particulièrement maladroite de la part de Cloud Imperium Games. Les développeurs de Star Citizen ont en effet récemment révélé que certaines bases de données du jeu avaient subi une fuite de données le 21 janvier.

Les pirates auraient ainsi pu obtenir un « accès limité aux données personnelles des utilisateurs », mais la société affirme avoir « agi rapidement pour contenir l'activité et bloquer tout accès ultérieur à ces données et aux systèmes de CIG ». Sur les forums de Star Citizen, un sujet populaire exige des explications au studio : pourquoi a-t-il fallu plus de cinq semaines pour annoncer le piratage ? Pourquoi CIG n'a-t-il pas pris la peine d'envoyer un e-mail ou de publier un avis en page d'accueil de son site web ?

En plus d'envoyer un message assez alarmant à ses joueurs selon lequel des données sensibles pourraient être en possession de personnes malveillantes, il se pourrait qu'une telle manœuvre de la part du studio derrière Star Citizen soit illégale. De nombreux utilisateurs débattent en effet des potentielles nombreuses violations des lois sur la divulgation des données commises par Cloud Imperium Games, étant donné son assujettissement au RGPD. LinkedIn a pour rappel écopé d'une amende de 334 millions de dollars pour violation du RGPD en 2024.

En attendant de voir comment la situation va évoluer, de nombreux joueurs ont légitimement exprimé leur profonde indignation face à la situation, l'un d'entre eux déclarant même « regretter chaque dollar investi dans le projet ». Voilà qui n'est clairement pas pour arranger la frustration latente autour du (trop ?) long développement de Star Citizen.

