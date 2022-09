Star Citizen est un jeu qui a tendance à crisper les esprits avec ses partisans et ses détracteurs. Et ce n'est pas cette nouvelle qui va améliorer les choses.

On le sait Star Citizen a déjà un budget assez pharaonique mais il vient de franchir un nouveau cap en faisant de lui l'un des jeux les plus chers de l'histoire du jeu vidéo. En 2021, le studio Cloud Imperium Games avait revu ses ambitions à la hausse avec le désir d'ouvrir un 7e studio à Manchester. La folie des grandeurs donc.

Une somme folle pour Star Citizen

En effet, le titre vient de franchir les 500 millions de dollars. Eh oui, un demi-milliard pour le jeu spatial, c'est tout bonnement fou quand on connait le niveau d'avancement du jeu, qui est certes jouable mais qui est loin de tenir ses promesses initiales. Notons tout de même pour parler chiffres, que plus de 4 millions de joueurs à travers le monde ont participé au financement du jeu. Et le curseur ne cesse de progresser avec des sommes qui sont en train de continuer de monter paisiblement. En terme de budget, c'est plus que le développement de Cyberpunk 2077 et GTA V réunis.

Pour le moment, il n'y a qu'un seul système solaire qu'il est possible de visiter (ce qui est déjà énorme). Mais on est encore bien loin de la présence d'une immense campagne solo narrative qui représente d'ailleurs une bonne part du financement en terme d'intérêt. Cet automne le jeu devrait profiter de la mise à jour 3.18 avec la refonte de la station Kreah et le recyclage des vaisseaux.

Que pensez-vous de Star Citizen et de sa méthode de financement ? Avez-vous participé au jeu et à son financement ? Dites nous dans les commentaires.