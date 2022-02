Star Citizen est toujours très attendu par de nombreux joueurs malgré son développement interminable et les nombreuses questions autour du projet. Cloud Imperium Games souhaite d'ailleurs changer la stratégie de sa roadmap. Explications.

La feuille de route d'un jeu va permettre d'en connaitre plus sur les mises à jour et globalement sur le plan de développement d'un titre. Celle de Star Citizen a notamment fait beaucoup parlé d'elle à cause des différents retards au fil des années. Conscient du soucis, Cloud Imperium derrière le projet préfère revoir sa stratégie.

Le changement c'est maintenant

Cette roadmap de Star Citizen se divise en deux parties distincte : À savoir la Release View, qui s'intéresse au contenu planifié et le Progress Tracker, qui montre la planification des tâches. Au sein de la Release View on retrouve en bleu, ce qui doit sortir et en gris ce qui est une tentative à venir. Eh bien tout ceci va changer :

Beaucoup ont pris à cœur notre nouvelle orientation et nos paroles et ont compris exactement ce que nous essayions de transmettre. Mais il reste encore un contingent très bruyant d'observateurs de la Roadmap qui voit les projections comme des promesses. Et leur brouhaha continu à chaque fois que nous opérions un changement, c'est devenu une distraction à la fois en interne chez CIG et au sein de notre communauté, ainsi que pour les fans potentiels de Star Citizen qui regardent nos communications sur le Développement avec attention. Comme nous avons décidé de mettre l'accent sur la progression plutôt que sur la "livraison", nous avons également décidé de minimiser l'importance de l'affichage des versions. Nous ne voulions plus que vous ou nos développeurs se concentrent autant sur la date de sortie d'une fonctionnalité, mais plutôt sur ce sur quoi nous travaillons en ce moment et ce que nous prévoyons de faire ensuite.

Nous avons estimé que le suivi de l'avancement des travaux permettait de mieux montrer ce sur quoi tout le monde travaillait. Et c'est sur cela que nous voulions que tout le monde se concentre désormais, au lieu de promesses involontaires.

Bref, Cloud Imperieum n'aime pas que des joueurs mettent un "couteau sous la gorge" des développeurs et se plaignent de l'absence ou le retard de features. La communication va donc être différence. Pour l'heure le jeu n'a toujours pas de date de sortie. Et forcément cela fait jaser.