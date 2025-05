Malgré tous les obstacles, STALKER 2: Heart of Chornobyl a pu voir le jour. Et en dépit des défauts, il faut avouer que c'est un retour inespéré qui force le respect. Dans sa forme actuelle, cette suite récolte 81% d'avis positifs sur 85 189 évaluations postées sur Steam. Après avoir stabilisé les performances et offert de meilleurs graphismes, le titre va revoir d'autres améliorations et correctifs dans les prochaines semaines. À terme, les humains seront plus intelligents en combat, les mutants auront des réactions plus variées, et il y aura encore d'autres optimisations en ce qui concerne par exemple le temps de compilation des shaders ou le support des écrans ultra-larges.

Une meilleure version des débuts de Stalker arrive...

La feuille de route, et par conséquent les nouveautés de STALKER 2: Heart of Chornobyl pour 2025, a été dévoilée par GSC World. Et les développeurs ont encore du pain sur la planche pour se rapprocher de plus en plus de la vision qu'ils avaient avant d'être rattrapés par la guerre en Ukraine qui a bouleversé leur quotidien. Dans cette liste d'améliorations, d'ajouts et correctifs, le studio a reparlé de S.T.A.L.K.E.R. Legends of the Zone, la trilogie remasterisée comprenant S.T.A.L.K.E.R. Shadow of Chernobyl, S.T.A.L.K.E.R. Clear Sky et S.T.A.L.K.E.R. Call of Pripyat.

En 2024, GSC World a sorti Stalker Legends of the Zone Trilogy sur consoles PS4 et PC. Peu de temps après, l'équipe a confirmé qu'il y aurait une mise à jour gratuite PS5 et Xbox Series X|S, mais aussi sur PC. On n'a pas encore tous les détails ce patch, mais on sait qu'il contiendra des améliorations graphiques et de performances, ainsi que d'autres fonctionnalités. Et il y a une excellence surprise pour les fans de la première heure étant que les versions PS5 et Xbox Series X|S de Stalker Legends of the Zone Trilogy ont été enregistrées par l'organisme de classification de Taiwan. Sauf problème de dernière minute, l'update sera donc bien disponible en 2025.

Source : organisme de classification de Taiwan (via Gematsu).