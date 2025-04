STALKER 2 dévoile son avenir et ce que les joueurs peuvent attendre en termes de nouveautés dans les mois à venir. On y retrouve notamment du contenu très attendu, réclamé depuis longtemps par la communauté.

STALKER 2: Heart of Chornobyl continue son petit bonhomme de chemin. Sorti en novembre 2024 après un développement compliqué, le jeu a su convaincre grâce à son ambiance unique et son monde ouvert ultra-immersif. Et bonne nouvelle : GSC Game World ne compte pas s’arrêter là.

Stalker 2 dévoile son futur

Le studio ukrainien vient de dévoiler la feuille de route du deuxième trimestre 2025 pour STALKER 2. Au menu : une IA plus crédible, des nouveautés de gameplay, du loot mutant… et même des outils pour les moddeurs. Une IA plus vivante, plus crédible. Premier gros chantier : le fameux système A-Life. Pour faire simple, c’est ce qui gère le comportement des PNJ et des créatures dans le monde de STALKER.

Avec cette mise à jour, les humains seront plus intelligents en combat. Ils réagiront mieux, s’adapteront davantage. Et les mutants aussi vont évoluer : ils mangeront les cadavres et auront des réactions plus variées selon les situations. Bref, le monde va devenir encore plus dynamique et imprévisible.

Du nouveau contenu pour varier l’aventure

Côté contenu, deux nouvelles armes vont débarquer sur STALKER 2. Pas encore de détails, mais elles devraient ajouter un peu de fraîcheur dans les affrontements. Autre ajout sympa : le Mutant Loot. En gros, on pourra récupérer du butin sur les créatures éliminées. De quoi donner plus de sens aux combats contre ces ennemis parfois très coriaces.

GSC Game World prévoit aussi un bon paquet d’optimisations. On parle notamment :

d’un meilleur support pour les écrans ultra-larges,

d’un système pour éviter les longs temps de compilation des shaders ,

, d’une fenêtre de stockage plus large pour gérer son inventaire plus confortablement,

pour gérer son inventaire plus confortablement, et bien sûr, d’une meilleure stabilité générale.

Tout ça va rendre l’expérience plus fluide, surtout pour les joueurs PC de STALKER 2. C’est aussi l’autre grosse annonce : l’arrivée d’un Mod SDK Kit en version bêta. Autrement dit, les créateurs de mods vont enfin avoir les outils pour modifier le jeu comme ils l’entendent. Une excellente nouvelle, surtout quand on connaît l’importance du modding dans l’histoire de la licence STALKER. On peut s’attendre à voir débarquer rapidement des mods originaux, fous, ou carrément indispensables.

Source : GSC Game World