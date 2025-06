Après de nombreux délais, la plupart malheureusement totalement indépendants de la volonté du studio ukrainien GSC Game World, STALKER 2 continue sa route à travers la Zone. Sorti le 20 novembre 2024 dans un état moins cabossé qu'espéré, mais avec encore quelques angles à arrondir, le titre est cette semaine passé dans une version 1.5 qui change énormément de choses pour le grand retour de la célèbre licence post-apo. Ce notamment grâce à d'importants ajouts de son studio, mais aussi un outil inestimable à l'attention de la communauté.

STALKER 2 connaît une nouvelle mutation majeure

GSC Game World n'en a clairement pas fini avec son dernier bébé, et compte bien faire de STALKER 2 son magnum opus post-apocalyptique. Cela s'est fait progressivement via des mises à jour d'une plus ou moins grande envergure. Sept mois après sa sortie, le titre reçoit ainsi son patch le plus conséquent à ce jour, nom de code 1.5 « Guns & Looting ». Comme son nom l'indique, celui-ci revoit notamment en profondeur le fonctionnement des armes et du butin dans le jeu, pour encourager les plus téméraires à se frotter aux mutants pour découvrir de nouveaux trésors.

L'autre gros pan de la nouvelle mise à jour de STALKER 2, c'est le fameux système A-Life, malheureusement cassé à la sortie du jeu, et qui devait simuler une Zone immersive et réaliste. Le patch 1.5 apporte justement de profonds changements sur ce point, pour rendre notre aventure encore plus plaisante, mais aussi aléatoire. De même, les combats et l'IA reçoivent des ajustements pour rendre le tout plus prenant encore. Qui dit mise à jour dit également une foultitude de correctifs, tant pour les performances que l'interface ou la progression, ainsi que divers équilibrages pour nos ennemis comme pour Skif, notre protagoniste.

Mais ce n'est pas tout ce que GSC Game World avait en réserve pour la mise à jour 1.5 de STALKER 2. Celle-ci ajoute enfin le support officiel des mods, via un outil extrêmement complet, puisqu'il pèse la modique somme (tenez-vous bien à votre masque à gaz) la bagatelle de 700 Go ! À noter toutefois que cet outil n'est pour l'instant accessible que via l'Epic Games Store, mais qui devrait être compatible avec la version Steam de STALKER 2.

Source : Steam