Trois mois après sa sortie et plusieurs correctifs, STALKER 2 reçoit ainsi sa seconde mise à jour majeure et passe en version 1.2, sur PC comme sur Xbox Series. Dire que celle-ci est massive est un euphémisme, tant elle apporte des changements bienvenus dans la Zone. On vous en résume les apports les plus notables.

Nouvelle vague majeure de mutations pour STALKER 2

Cela fait depuis un moment que GSC Game World n'avait pas donné de nouvelles au sujet de STALKER 2. Après une première mise à jour majeure une semaine après la sortie du jeu et plusieurs correctifs plus mineurs, voici donc venir un nouveau patch d'envergure pour le FPS post-apocalyptique. Le studio ukrainien n'a clairement pas chômé, puisqu'il apporte pas moins de 1 700 correctifs et changements. On retiendra notamment une amélioration bienvenue du comportement de l'IA et des PNJ, pour rendre notre exploration de la Zone plus crédible et légèrement moins mortelle. On salue également l'amélioration de la furtivité, un rééquilibrage des silencieux, et le fait que les adversaires en exosquelettes sont désormais moins fréquents.

La version 1.2 de STALKER 2 apporte également de salutaires améliorations au niveau des performances sur PC et Xbox Series, afin de rendre le jeu plus fluide et stable. Sur le plan visuel, on peut aussi signaler le fait que la lampe torche de Skif projette enfin des ombres sur les objets, entre autres ajouts approfondissant la qualité de vie et l'immersion propre au titre. Même constat au niveau de l'audio, mais aussi dans l'animation des visages des personnages ou encore dans la localisation du titre dans différentes langues.

Enfin, de nombreux lieux visitables de la Zone et diverses quêtes principales comme secondaires reçoivent des correctifs, afin d'éviter d'éventuels et gênants bugs bloquants. Le jeu devrait par ailleurs se montrer plus clair s'agissant de guider le joueur vers un objectif suivi. Pour voir la liste complète des 1 700 apports de cette version 1.2 de STALKER 2, rendez-vous sur le site officiel du jeu pour en voir les notes détaillées (hélas uniquement en anglais), cité en source ci-dessous.

Un autre patch pour la route

Peu après le déploiement de la version 1.2 de STALKER 2, un autre correctif mineur s'est ajouté, visant principalement à corriger divers problèmes de crashes intempestifs en chargeant certaines sauvegardes. Vous pouvez également voir tout le détail sur cette plus petite mise à jour en passant par sa page dédiée sur le site officiel du jeu.

Source : Site officiel de S.T.A.L.K.E.R. 2