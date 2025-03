Après les 1 700 correctifs et améliorations de la mise à jour 1.2, Stalker 2 Heart of Chornobyl s'offre encore un nouveau patch 1.3 tout aussi colossal.

Malheureusement, Stalker 2 Heart of Chornobyl a eu un lancement très compliqué qui n'est en soi pas vraiment étonnant. Au-delà des ambitions de GSC Game World pour cette suite, on rappelle qu'il a été développé dans un contexte de guerre suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Certains membres de l'équipe n'ont d'ailleurs pas survécu, et ont été honorés dans les crédits du jeu. Le titre a pourtant vu le jour et désormais, le studio s'efforce de peaufiner davantage sa nouvelle production.

Un patch 1.3 disponible pour Stalker 2

Stalker 2 Heart of Chronobyl a réussi à sortir sur Xbox Series X|S et PC, mais en plus, c'est un succès incroyable. Dans les premières vingt quatre heures, GSC Game World a vendu 1 millions d'exemplaires. En début de mois, le studio a révélé que cette suite avait déjà attiré plus de 6 millions de joueurs. Ce qui inclut celles et ceux qui l'ont lancé via le Xbox Game Pass puisqu'il est disponible sur le service de Microsoft depuis la sortie. Si l'équipe est satisfait de ce démarrage, il reste encore pas mal de boulot.

En février dernier, GSC Game World a publié une mise à jour 1.2 colossale pour Stalker 2 : Heart of Chronobyl. Dans cette update, le studio a apporté plus de 1 700 correctifs et changements au niveau du comportement de l'IA et des PNJ, de la Zone pour la rendre plus crédible et moins punitive et bien d'autres choses. Un paquet d'améliorations supplémentaires est désormais disponible avec la nouvelle mise à jour 1.3.

Quoi de neuf ? Ce patch de Stalker 2 est absolument massif puisqu'il contient au total plus de 1 200 correctifs et changements. Encore une fois, l'IA fait des progrès notamment dans la réaction des PNJ aux bruits de pas par exemple. « Nous sommes prêts à vous proposer le patch 1.3 avec plus de 1 200 changements, corrections et améliorations, liés à l'IA et au système A-Life, à l'équilibrage, la progression de l'histoire, aux performances, aux lieux, à l'audio » résume GSC Game World. Pour connaître les notes du patch 1.3 complètes sont accessibles en anglais sur le site de Stalker 2.

