La guerre en Ukraine outre le désastre humain qu'elle provoque, est un vecteur de nombreux problèmes économiques et industriels. Forcément, le jeu vidéo est aussi touché.

La Guerre en Ukraine est un désastre pour l'Europe et bien évidemment pour les nombreux civils et militaires qui sont impliqués dans le conflit. L'industrie du jeu vidéo qui était assez florissante dans le pays s'est retrouvée totalement chamboulée à l'image du développement de STALKER 2.

De bonnes nouvelles de l'équipe de STALKER 2

À cause de la guerre, le développement du jeu avait été en pause pendant plusieurs mois. Le temps que l'équipe de GSC Game World puisse se mettre à l'abri (avec les familles) à Prague en République Tchèque. Forcément, de nombreuses questions étaient en suspens et l'une d'elle a été posée directement sur le Discord officiel du jeu. En effet, l'un des développeurs a répondu "Ca continue " à un fan demandant si le développement avait repris.

Pas avant 2023

Stalker 2 devait officiellement sortir en décembre de cette année (2022), cependant, en raison de la guerre actuelle en Ukraine, le développement va évidemment prendre pas mal de retard et il est certain que l'on ne pourra pas y jouer avant 2023 minimum.

On espère évidemment surtout que GSC puisse assurer la sécurité de l'ensemble des familles et que tout le monde est sain et sauf. Le développement d'un "simple" jeu vidéo étant finalement peu important en comparaison de vies humaines.