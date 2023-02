Déjà onéreuse, l'Ultimate Edition de Stalker 2 va revoir son tarif à la hausse d'ici la semaine prochaine. Plus que quelques jours pour l'avoir à son prix actuel.

Attendu en 2023, Stalker 2 sortira sur Xbox Series X|S et PC avec différentes versions du jeu. L'édition la plus complète coûtera un bras, et ça va même empirer à ce niveau.

L'édition ultimate de Stalker 2 actualise son prix de vente

Lorsqu'il sera disponible plus tard dans l'année, Stalker 2 aura trois versions : la Limited Edition à 79,99 euros, la Collecter à 179,99 euros, et enfin, l'Ultimate Edition à... 349,99 euros.

Pour cette somme importante, vous aurez :

Le jeu en physique (uniquement sur Xbox Series X|S)

Un steelbook

Un artbook

Un sac à dos

Une lampe artefact

Une figurine Stalker

La carte du jeu

Un collier militaire

Des stickers

Un petit mot des développeurs en format lettre

Des patchs

Un poster

Un porte-clé

Un permis de zone souvenir

B onus in-game

Une édition complète mais le studio de Stalker 2 a une mauvaise nouvelle, elle coûtera finalement plus cher que prévu. GSC Game World a expliqué que cette augmentation était nécessaire pour maintenir la qualité de ce collector.

Afin de maintenir la qualité de tous les objets au niveau souhaité en ces temps difficiles, nous devons malheureusement augmenter le prix de l'édition ultimate de Stalker 2 de 339 à 379 dollars (ou l'équivalent dans la monnaie locale. Le nouveau tarif sera effectif à compter du 21 février 2023. Cette hausse ne s'applique qu'à cette édition ultime, pour les autres, nous avons réussi à conserver les prix actuels. Via Twitter.

Stalker 2 arrive en 2023 sur Xbox Series X|S et PC.