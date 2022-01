Triste nouvelle en ce mois de janvier 2022 : STALKER 2 est reporté de 7 (longs) mois. Il va désormais falloir attendre le 8 décembre 2022 pour pouvoir se "balader" dans la Zone. L'annonce a été faite via le compte Twitter du jeu :

Stalkers,



Nous avons pris la décision de reporter la sortie de STALKER 2 : Heart of Chernobyl au 8 décembre 2022.

Ces sept mois supplémentaires de développement sont nécessaires pour concrétiser notre vision et atteindre l'état de finition que nous souhaitons pour le jeu. STALKER 2 est le plus grand projet de l'histoire du GSC et cela nécessite plus de tests et de vérifications pour le parfaire.

Cette décision n'est pas facile à prendre, mais nous faisons de notre mieux pour vous livrer un jeu qui soit à la hauteur des attentes.



Plus d'informations, de mises à jour et de présentations sont à venir. Une année importante et pleine de passion se dresse devant nous. Nous vous remercions pour votre patience et votre compréhension.



Avec amour, l'équipe de GSC Game World.