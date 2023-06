Cela n'a échappé à personne mais depuis un an, la Guerre en Ukraine fait rage et forcément les choses ne sont pas simples pour les studios de jeux vidéo Ukrainiens comme GSC Game World actuellement à l'œuvre sur STALKER 2. Et même si l'équipe est en grande partie désormais à l'abri en République Tchèque, le jeu se fait de plus en plus menacer par des pirates russes. Voici ce que l'on peut apprendre sur le sujet et c'est assez effrayant.

STALKER 2 en danger

Stalker 2 a subit de nombreux retards depuis son annonce et voilà qui risque bien de complexifier encore un peu plus la situation. Plus précisément le développeur de STALKER 2 : Heart of Chornobyl, GSC Game World, a déclaré avoir subi des attaques de pirates informatiques russes pendant "presque un an et demi", et ces attaques ont conduit à la fuite d'une version de test du jeu. En effet, cette semaine plusieurs utilisateurs de Reddit ont affirmé avoir à leurs dispositions 193Go de fichiers. Heureusement, cette masse de dossiers n'est pas exploitable en l’état, puisque le tout est crypté. C'est d'ailleurs ce qui a poussé GSC à parler à sa communauté.

Le studio a dévoilé un communiqué sur le compte officiel du jeu STALKER pour s'exprimer sur le sujet :

Notre équipe a identifié une vulnérabilité exploitée par un groupe de hackers russes attaquant l'entreprise depuis près d'un an et demi. Malheureusement, ils ont pu accéder et comprendre certaines de nos informations divulguées destinées à des tests internes de divers aspects du jeu.

Pire, cet incident survient quelques mois seulement après que GSC Game World ait subi une menace de chantage de la part de pirates informatiques pro-russes qui ont piraté le compte d'un développeur. Des pirates avaient déclaré avoir dérobé 30 Go de fichiers du jeu Pour le moment il n'est pas certain que ces deux attaques sont l'œuvre du seul et même groupe. La responsabilité du piratage de mars a été revendiquée sur un réseau social russe ce qui ne semble pas être le cas ici.

Les développeurs tentent de rassurer

Dans ce contexte très compliqué, le studio demande aux fans de ne pas regarder ni partager aucun matériel divulgué du jeu pour ne pas se spoiler ou gâcher l'expérience d'autres utilisateurs. D'ailleurs GSC Game World précise que les documents divulgués ne sont pas prêts pour la sortie et ne reflètent pas la qualité finale de STALKER 2.

Pour le moment la sortie du jeu est confirmée pour 2023 mais il est possible que le jeu soit repoussé une nouvelle fois après ce type de d'événement. GSC Game World a déclaré en octobre que le jeu ne serait plus retardé mais comme chacun sait le monde du jeu vidéo réserve toujours quelques surprises...