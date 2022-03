L'Ukraine est un pays riche en jeu vidéo, parmi eux on peut évidemment citer GSC Game World à qui l'on doit l'incroyable série Cossacks mais bien évidemment aussi STALKER 2. Récemment, le dit studio s'est exprimé en vidéo pour parler de la guerre qui fait rage dans le pays depuis l'invasion russe.

Une terrible épreuve et un message

Au départ la vidéo est faite pour montrer le making-off de la motion capture au sein du jeu STALKER 2. Mais évidemment, le sujet essentiel arrive très vite sur le tapis :

Maintenant, nous nous efforçons d’aider nos employés et leurs familles à survivre. Le développement du jeu est passé à la trappe. Mais nous allons certainement continuer. Après la victoire... »

STALKER 2 suspendu

Le développement est donc totalement suspendu jusqu'à une date indéterminée. Normalement prévu pour le 8 décembre sur PC et Xbox Series, on se doute qu'il y a peu de chance de voir le jeu sortir à cette date. Car la guerre va forcément avoir un impact énorme sur l'ensemble des employés, et cela peu importe l'issu.

Nous sommes évidemment de tout cœur avec les employés du studio et plus largement avec l'ensemble de la population ukrainienne. Le jeu vidéo parait bien dérisoire d'un coup d'un seul à l'idée d'une guerre et de ce que toute une population doit subir.