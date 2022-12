Après avoir été reporté de nombreuses fois, notamment à cause de la terrible guerre qui se déroule en Ukraine depuis le mois de février 2022, Stalker 2 nous donne enfin de ses nouvelles et nous promet une immersion totale dans les terres désolées entourant Tchernobyl.

Stalker 2 nous en met plein les mirettes

Ça fait des années que la série Stalker n’avait pas pointé le bout de son nez. Après un premier épisode réussi et salué par la critique comme par les joueurs, la licence a eu le droit à quelques petits suppléments tout aussi réussis avant de disparaître. Mais ça, c’était avant l’annonce de Stalker 2.

Comme pour le premier épisode, Stalker 2 Heart of Tchernobyl sera un FPS mélangeant survie post-apocalyptique, de l’action et un zeste de RPG. Nous seront une fois encore lâchés aux alentour de Tchernobyl, dans des terres dévastées où vivent survivants désaxés, mutants et créatures un brin surnaturelles.

La nouvelle bande-annonce de ce Stalker 2 parle d'elle-même et nous met dans le bain d’entrée de jeu. Les menaces sont absolument partout et il faudra faire véritablement attention où l’on met les pieds en explorant des environnements qui s'annonces aussi beaux que dangereux. Heureusement, de nombreux personnages seront là pour nous prêter main forte, que ce soit en nous donnant des missions pour gagner des ressources, en nous épaulant lors de certaines quêtes, ou en nous proposant divers équipements en boutique.

À côté de ça, nous aurons pour mission principale de découvrir les secrets que renferme la zone dévastée, théâtre de nombreuses expériences scientifiques et autres événements frôlant le surnaturel. On notera d'ailleurs que la mise en scène semble avoir fait un sérieux bon en avant. En prime, c'est plutôt très joli.

Le jeu est toujours attendu en 2023 sur Xbox Series et PC et les précommandes de nouveau ouvertes. Notez enfin que le jeu sera disponible en day one dans le Xbox Game Pass.