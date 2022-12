Dans le catalogue de Square Enix, il reste encore de nombreuses licences occidentales, même si l’éditeur s’est délesté d’une partie de ses studios en les revendant à Embracer. C’est d’ailleurs l’une d’elles qui préparerait son grand retour.

Square Enix pourrait bientôt faire une annonce surprise

Alors que Tomb Raider ou encore Deus Ex ont quitté le navire, Square Enix a conservé d’autres licences dans sa besace, dont Just Cause, GTA-like décomplexé dont les derniers épisodes n’ont pas marqué grand monde. Et pourtant, c’est bien cette série qui revient faire parler d’elle à seulement quelques heures des Game Awards. Coïncidence ? Nous le verrons bien cette nuit, mais dans tous les cas, l’éditeur prépare quelque chose puisqu’il vient de réenregistrer la marque auprès de l’EUIPO, le service européen des propriétés intellectuelles.

Un retour inattendu ?

Pour l’heure, nous n’avons absolument aucun indice concernant l'arrivée d’un nouveau jeu Just Cause. Comme pour Tales of Arise récemment, ce dépôt de marque peu tout et rien dire.

Il peut tout à fait s’agir d’un nouvel opus, d’un reboot ou d’un tout autre projet portant le nom Just Cause. Difficile donc d’en tirer des conclusions, mais cela reste tout de même surprenant puisque les derniers épisodes de la licence n’ont clairement pas marqué les esprits. Just Cause 4 était même plutôt moyen en réalité, et bien qu’ils existent de nombreux fans à la licence, on a du mal à se faire à l’idée que Square Enix puisse vouloir une nouvelle fois capitaliser dessus.

D'autant qu'il y a quelques mois, ce dernier n’a pas hésité à jeter des licences autrement plus populaires pour recentrer ses équipes et investir dans la blockchain. Pourtant, c’est visiblement sur le point d’être fait. Il n’y a plus qu’à attendre pour voir quel genre de projet il en ressortira.