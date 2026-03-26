Même en mars 2026, quelques classements et récompenses continuent à commémorer l'année 2025, en l'occurrence dans le domaine des meilleurs éditeurs de jeu vidéo. De manière plutôt surprenante, le géant japonais Square Enix sort justement son épingle du jeu en arrivant tout en haut du podium pour un tel classement, battant à plates coutures des titans tels que Nintendo, PlayStation ou encore Xbox.

Un succès meta-critique pour Square Enix en 2025

Tandis que la GDC 2026 attribuait encore des récompenses il y a quelques jours, c'est cette fois au tour de Metacritic d'établir son classement des meilleurs éditeurs de 2025, une activité que le site mène depuis 2011, en fonction de la moyenne des notes des jeux édités par les entités ainsi classées, qui revêt ainsi une valeur toute relative et basée sur des critères très spécifiques. C'est justement pour cela que, malgré un catalogue de sorties presque uniquement porté par des remakes/remasters comme ceux de FF Tactics ou Dragon Quest 1&2, ainsi que le portage PC de FF7 Rebirth, c'est donc Square Enix qui décroche la médaille d'or aux yeux de l'agrégateur de notes.

Autre donnée plus surprenante de ce classement par Metacritic : la présence juste derrière Square Enix de... l'éditeur chinois Gamirror Games, qui a visiblement sorti 5 titres très bien notés sur l'agrégateur, qui n'en cite pourtant qu'un seul connu, mais effectivement excellent : Absolum, édité conjointement par Dotemu. Enfin, c'est Capcom qui décroche la médaille de bronze, porté entre autres par le lancement explosif de Monster Hunter Wilds, dont les problèmes de performance corrigés seulement en fin d'année lui ont toutefois coûté quelques points de sympathie auprès des joueurs.

Outre ce trio de tête mené donc par Square Enix, on remarque plus bas dans le classement des meilleurs éditeurs 2025 selon Metacritic que Microsoft se trouve étonnamment en cinquième position grâce au... portage PS5 de Forza Horizon 5. Sony/PlayStation se trouve quant à lui très loin derrière, en 21ème place grâce au portage PC de TLOU 2 Remastered, tandis que Nintendo décroche la 12ème position grâce notamment à la version Switch 2 de Tears of the Kingdom.

© Square Enix

Source : Metacritic