Des fans de Parasite Eve ? Car Square Enix aurait l'intention de relancer la franchise...

Square Enix pourrait annoncer un nouveau jeu Parasite Eve

Nos confrères de Gematsu se sont aperçus que Square Enix avait déposé en catimini la marque Symbiogenesis. Ça ne vous évoque pas grand chose ? C'est normal. La symbiogenèse en français renvoie à la « fusion de deux organismes distincts pour former un seul nouvel organisme ». Un concept qui rappelle Parasite Eve aux fans de la série. Et on voit mal à quoi d'autres ce Symbiogenèse pourrait être associé.

Pour rappel, Parasite Eve est un jeu culte sorti sur PS1 en 1998. Il y a eu par la suite Parasite Eve 2 en 1999 sur PlayStation 1 toujours, puis The 3rd Birthday en 2011 sur PSP. La série mélange l'action-RPG avec des mécaniques de survival horror, ce qui était pour le moins original, surtout à l'époque. Il s'agit également d'une adaptation du roman japonais éponyme de Hideaki Sena.

Si Square Enix a bien l'intention de ressusciter la licence, quelle en sera la forme ? Un Parasite Eve 4 ? Une revisite d'un ou des précédents opus comme FF7 Remake ? Beaucoup ne la connaissent peut-être pas et un soft reboot serait une possibilité...