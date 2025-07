Hier, Final Fantasy 9 célébrait déjà son 25ème anniversaire. Pour les fans, il s’agissait alors d’un jour extrêmement attendu dans le sens où ils n’espéraient qu’une seule chose : que les rumeurs concernant l’existence d’un remake, évoqué depuis maintenant plus de quatre ans, deviennent enfin réalité. Malheureusement, c’est sans nouvelles de ce FF9 Remake, dont le développement pourrait bien être en grande difficulté, que s’est clôturée cette journée. Le bon côté des choses, cependant, c’est que cela n’a pas empêché Square Enix de réserver plein de petites surprises à sa communauté.

Square Enix célèbre les 25 ans de FF9

Tout d’abord, telle une grosse piqûre de nostalgie, l’éditeur japonais a en effet dévoilé une nouvelle vidéo baptisée « Final Fantasy 9 25th Anniversary Special Movie ». D’une durée d’un peu plus d’une minute, celle-ci rend hommage au titre en compilant une série d’images mettant en scène certains des moments forts de l’aventure, ainsi que les personnages phares de cet opus qui a clôturé la première génération de PlayStation à sa sortie le 7 juillet 2000. Ce n’est pas grand-chose, certes, mais cela fait tout de même plaisir à voir.

En parallèle, Square Enix a également dévoilé trois nouvelles illustrations exceptionnelles, toutes réalisées par le concepteur de personnages Toshiyuki Itahana. Les deux premières, notamment, mettent en avant l’arbre Lifa, et ce sous deux regards différents. D’abord du point de vue Zidane, Vivi, Garnet et des autres héros de FF9, puis de celui de Kuja, aka l’antagoniste du jeu. La troisième et dernière illustration, quant à elle, se concentre alors sur le casting du jeu, mis en scène tout en sobriété sur un fond blanc.

Enfin, l’éditeur nippon n’a évidemment pas manqué de profiter de l’occasion pour proposer de nouveaux merchandisings dédiés à FF9. Il est alors notamment question d’un livre de 48 pages mettant en scène Vivi dans une histoire inédite, d’un vinyle composé d’une sélection de morceaux issus de la bande originale avec quelques versions réenregistrées, de plusieurs goodies vendus sur le Square Enix Store, et même d’un calendrier aux couleurs du jeu. Quant aux artistes dans l’âme, ils ont alors l’opportunité de prendre part au Fan Art Project des 25 ans de FF9, qui s’étendra jusqu’au 31 octobre 2025.

Le jeu vendu à prix cassé

Et parce que c’est généralement ce qu’impose la tradition, Square Enix n’a alors pas non plus résisté à l’envie de profiter de cet anniversaire pour aller à la conquête d’un nouveau public. Ainsi, si vous ne connaissez pas encore FF9, c’est l’occasion ou jamais d’y remédier en bénéficiant d’une réduction de 70% sur le prix du jeu, actuellement affiché au tarif exceptionnel de 6.29€. Mais attention, cela ne durera pas. L’offre s’arrêtera en effet dès le 10 juillet sur Steam, le 11 juillet sur Green Man Gaming, et enfin le 16 juillet sur le Nintendo Store.

Source : Square Enix