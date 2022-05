Quelques jours après avoir vendu une poignée de studios et de licences, dont Tomb Raider, Square Enix se tourne déjà vers l’avenir. Et ça passera par l’achat de nouveaux poulains et la création de nouveaux studios.

A peine débarrassé de ses studios occidentaux, Square Enix veut agrandir sa famille. Une semaine après vendu Tomb Raider, Deus Ex et d’autres licences à Embracer Group, l’éditeur japonais veut remodeler son portefeuille de jeux vidéo.

Square Enix va créer et acheter de nouveaux studios

Une stratégie sur le moyen-terme que la firme nippone souhaite accélérer grâce à la création de nouveaux studios, aux rachats d’autres et à des fusions. L’objectif serait alors de créer de nouvelles licences solides et booster ses capacités de développement. Pourquoi avoir revendu des licences fortes alors ? Officieusement, l'échec de Marvel's Avengers et les ventes décevantes de Marvel's Guardians of Galaxy y sont pour beaucoup.

De son côté, Square Enix avait annoncé que sa décision était motivée par son désir d’investir dans l’IA, le Cloud et la blockchain (NFT, crypto etc.). Cependant, le discours n’est pas le même dans son document destiné aux investisseurs. L’éditeur affirme que :

L’objectif derrière la cession d’une sélection de studios occidentaux et de leurs licences est de parvenir à une croissance durable en sélectionnant et en concentrant mieux les ressources de l’entreprise. Cela permettra de mieux organiser l’édition de jeux étrangers avec le siège de Tokyo et de transformer le portefeuille d’activités du groupe.

La fin des rumeurs du rachat par Sony ?

Bien que Square Enix a revendu plus de 50 licences pour 300 millions de dollars, l’éditeur a gardé la main sur quelques franchises occidentales : Life is Strange, Just Cause et Outriders. Ce seront néanmoins les branches Square Enix External Studios et Square Enix Collective qui se chargeront des jeux occidentaux.

Avec de telles déclarations, la firme japonaise vient plus ou moins de taire les rumeurs d’un rachat par Sony qui surfaient sur le net depuis de longues semaines. Un partenariat renforcé entre les deux géants nippons semble néanmoins toujours probable. Rappelons qu’il était à l'origine question d’une relation plus étroite, avec des exclusivités PS5 sur les jeux Final Fantasy à la clé. La licence sera d'ailleurs prochainement à l'honneur avec des annonces autour de son 35e anniversaire. Peut-être aurons-nous enfin des nouvelles de FF7 Remake 2 en plus de Final Fantasy 16 ?