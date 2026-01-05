Le secteur du jeu vidéo compte des licences historiques qui ont marqué son histoire et continue de le faire vibrer aujourd'hui encore. Parmi elles, on ne peut pas passer à côté de la saga de J-RPG Dragon Quest. Lancée en 1986, elle donnera lieu à une douzième itération de sa formule principale dans un avenir proche. Cependant, ce nouvel épisode intitulé The Flames of Fate reste encore relativement discret. Mais il pourrait bien avoir droit à un joli coup de projecteur sous peu.

Square Enix devrait vous reparler de Dragon Quest 12

2026 sera une année particulière pour la saga créée par Yūji Horii. Dragon Quest célèbrera ses 40 ans d'existence et Square Enix n'entend pas passer cet anniversaire remarquable sous silence. Sur les réseaux sociaux officiels de la licence, l'éditeur a déjà fait savoir qu'il préparait « diverses annonces » pour cet événement. Le message a évidemment été relayé par son créateur qui invite lui aussi les fans à rester attentifs à ce qui se prépare en coulisses.

D'expérience, les fans savent que les anniversaires de la licence sont souvent l'occasion d'annonces majeures de la part de Square Enix. C'est d'autant plus vrai avec certains chiffres plus symboliques. Rappelons-le, c'est notamment à l'occasion des 35 ans de DQ que l'éditeur japonais a enfin officialisé Dragon Quest 12. Dès lors, nous serions très étonnés de ne pas voir ce titre — qui commence vraiment à se faire attendre 5 ans après son annonce — sortir de l'ombre à l'occasion de ces nouvelles célébrations.

Si vous attendez impatiemment Dragon Quest 12, gardez donc Square Enix à l'œil. Qui sait si l'éditeur ne réservera pas quelques surprises à l'occasion de conférences organisées par les constructeurs ? Cela dit, s'il y a bien un rendez-vous incontournable qui devrait concentrer le gros des annonces cette année, c'est bien le DQ Day. Celui-ci reviendra au printemps prochain, le 27 mai 2026. Et même si le douzième volet n'a pas encore été officiellement confirmé pour se montrer ce jour-là, il y a de fortes chances qu'il se montre enfin avec, espérons-le, une date de sortie.