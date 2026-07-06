Tandis que la trilogie FF7 Remake se dirige doucement mais sûrement vers sa conclusion avec FF7 Revelation, officialisé très récemment, une grande question se pose naturellement chez les joueurs : y aura-t-il d’autres remakes à l’avenir ? Et si oui, sous quelles formes ? Car sans trop de surprises, il y a beaucoup d’autres épisodes que les fans rêveraient de voir revenir, à l’instar de FF9 par exemple. Mais si FF9 Remake devait réellement devenir réalité, Square Enix opterait-il forcément pour une approche à la FF7 Remake ? Rien n’est moins sûr.

Square Enix relance les espoirs au sujet de FF9 Remake

C’est en tout cas ce qu’a laissé entendre l’éditeur à l’occasion d’une récente session de questions-réponses organisée avec ses investisseurs, où la question de l’échelle pour de « futurs remakes » de Final Fantasy a notamment été posée. Et sur ce point, Square Enix s’est montré très clair : rien n’est gravé dans le marbre. « Dans le cadre de notre approche axée sur le marché, nous procédons par essais et erreurs afin de déterminer ce qui convient le mieux aux clients d’aujourd’hui, en nous appuyant sur les besoins et les tendances actuelles du marché », a-t-il été répondu.

« Ce faisant, il est extrêmement important pour nous de trouver le juste équilibre entre notre approche et les attentes des joueurs qui ont adoré les œuvres originales. Même si certains titres peuvent nécessiter des mécanismes spécifiques, nous poursuivrons nos efforts de développement en évaluant ce qui trouve véritablement écho sur le marché actuel, tant pour les titres originaux que pour les nouveaux remakes ». Des propos limpides, donc, qui montrent que l’avenir de Final Fantasy ne reposera pas forcément sur la même approche que FF7 Remake.

Plus intéressant encore, cela confirme une nouvelle fois que la compagnie n’entend pas s’arrêter à la trilogie en question, et réfléchit probablement déjà à de futurs remakes auxquels elle pourrait donner vie. Et même si aucun indice n’est laissé concernant le prochain opus de Final Fantasy qui pourrait y avoir droit, cela ne manque pas de relancer tous les espoirs des fans quant à l’idée que FF9 Remake puisse voir le jour dans les années à venir. Même si, aux dernières nouvelles, le projet aurait pour l’instant été mis de côté par Square Enix.

Resonance, un premier pas vers le retour du tour par tour ?

Sans compter qu’avec une telle déclaration, de nombreux fans n’espèrent qu’une seule chose : que cela soit également le signe d’un retour possible au tour par tour, contrairement à l’approche adoptée sur des projets comme FF7 Remake et Final Fantasy 16 ces dernières années. « En gros il faut jouer à Final Fantasy Resonance, sinon ils vont croire que tout le monde déteste ce style », en conclut alors un internaute en réaction à cette prise de parole. « ACHETEZ Resonance, c’est le seul moyen de leur montrer qu’on veut le retour des jeux au tour par tour », assure un autre.

Même si, au vu de certaines déclarations de Naoki Hamaguchi, Square Enix n’aura pas vraiment besoin de cela pour être convaincu que le tour pour tour pourrait rester l’une des voies possibles pour le RPG à l’avenir. Après tout, comme l’a parfaitement souligné le directeur de la trilogie FF7 Remake, le succès de Clair Obscur Expedition 33 parle pour lui-même. Reste maintenant à voir si cela sera appliqué sur des projets de rêve comme FF9 Remake, ou si l’éditeur prendra une direction plus inattendue qui pourrait davantage surprendre les fans.

Source : Square Enix