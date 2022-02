L'éditeur est nostalgique et ça ne semble pas près de s'arrêter. Effectivement, comme l'a relevé Famitsu, Square Enix réfléchit actuellement à produire davantage de remakes de jeux Super Nintendo en "HD-2D".

En début de mois, Square Enix a annoncé le remake du RPG Live A Live sur Nintendo Switch. Une sortie importante pour ceux qui lorgnaient dessus étant donné qu'il arrive en Occident pour la première fois. Une aventure composée de sept héros qui évolueront à travers sept époques, de la Préhistoire à un futur lointain. Cette version moderne adoptera le style HD-2D, une patte artistique façon Octopath Traveler ou Triangle Strategy. Et ce n'est pas fini.

Yosuka Matsuda, président de Square Enix, veut d'autres remakes en "HD-2D" de softs SNES et les équipes ont pris bonne note comme expliqué lors d'un live :

Le président nous a enjoint à utiliser davantage la HD-2D, nous avons donc décidé de réfléchir à des remakes d'anciens jeux. Nous avons listé les potentiels candidats et nous les avons soumis au président. Cette liste comportait les titres publiés par Square Enix sur Super Nintendo avec un classement. Ceux qui pouvaient s'adapter à la HD-2D, ceux qui ne convenaient pas et ceux qui étaient impossible à jouer de cette manière comme les jeux de mahjong.