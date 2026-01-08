C'est une décision radicale. Square Enix prend les devants contre certains joueurs qui tendraient à nuire à l'expérience des autres pour un jeu précis. L'éditeur japonais est prêt à les bannir à vie s'ils en disent trop sur un certain jeu initialement sorti en 2000. Alors, gare à vous s'il vous prend d'être un peu trop bavard en ligne. Les spoils pourraient vous couter cher.

Square Enix ne laissera rien passer

Ces dernières années, une tendance s'est imposée chez les éditeurs de tous bords. Les remakes et remasters pullulent, donnant l'occasion de redécouvrir des titres qui datent parfois du siècle de dernier. Square Enix a notamment remis sur le devant de la scène l'une de ses licences historiques avec la ressortie de la première trilogie Dragon Quest en HD-2D. Et ce n'est pas encore terminé pour ce nom emblématique du J-RPG qui va avoir le droit très prochainement à une autre refonte.

Le 5 février 2026, les joueuses et joueurs d'aujourd'hui pourront redécouvrir Dragon Quest 7 grâce à un remake attendu sur les différentes Nintendo Switch, la PS5, la Xbox Series X|S et sur PC. Cependant, 26 après le lancement du jeu original au Japon, il y en a du monde qui connaît déjà l'histoire. C'est pourquoi Square Enix a décidé de prendre les devants.

L'éditeur japonais a publié les conditions d'utilisation de Dragon Quest 7 Reimagined pour accompagner la sortie de sa démo gratuite. Or, on y trouve une clause étonnante. Square Enix demande spécifiquement de ne pas spoiler le jeu « afin de ne pas gâcher le plaisir des autres joueurs ». Si vous le faites, il insiste : « vous devez signaler clairement tout contenu qui révèlerait des détails importants de l'intrigue ».

Alors, si vous contrevenez à ces conditions, l'entreprise se réserve le droit de « vous interdire l'utilisation du jeu et vous en suspendre temporairement ou définitivement l'accès ». Une action rendue possible notamment par l'obligation de se connecter à un compte Square Enix pour jouer à Dragon Quest 7 Reimagined. Alors soyez prudent si vous connaissez déjà le jeu et que vous souhaitez en parler en ligne.