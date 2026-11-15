Après des années de mystère, Squadron 42, la campagne solo de Star Citizen, dévoile un montage de gameplay qui met des étoiles dans les yeux en attendant une sortie qui approche enfin.

Le mois dernier, Cloud Imperium Games ouvrait pour la première fois les portes de Squadron 42 au public. Plus d’une centaine de fans, majoritairement issus de la communauté Star Citizen, ont ainsi investi les locaux du studio à Manchester pour une session de cinq heures. Seul problème : les participants n’avaient pu rapporter que leurs impressions, sans aucune image. C’est désormais chose faite avec une vidéo baptisée « Inside CIG: Community Gameplay Event », mise en ligne ce mercredi 11 novembre sur YouTube.

Que retenir de la nouvelle vidéo de gameplay de Squadron 42 ?

Plutôt qu’une démo linéaire de Squadron 42, il s’agit d’un montage de séquences enregistrées par différents joueurs, le jeu étant entièrement sans chargement, à l’image de Star Citizen. Les images se concentrent surtout sur le début de l’aventure, juste après le prologue présenté à la CitizenCon 2024 : notre pilote est transporté en stase dans un hôpital, avant de passer par un éditeur de personnage visiblement bien plus poussé que celui de Star Citizen.

On suit ensuite l’arrivée à bord de l’UEES Stanton, une frégate de classe Idris commandée par le capitaine Noah White, incarné par Liam Cunningham. La vidéo de gameplay de Squadron 42 insiste sur la vie à bord : salle de sport pour gagner en force et en endurance, stand de tir, ou encore un système de dialogue « pensée intérieure » permettant de choisir ses réponses dans une liste flottante. Même les gestes les plus anodins y passent, comme avaler une soupe ou enfiler sa combinaison de vol.

Côté action, on a droit à des combats spatiaux et des phases de tir en vue FPS. Aux commandes d’un Gladius, le joueur suit Steven « Old Man » Colton, campé par Mark Hamill, et découvre un voyage quantique repensé, activable dans n’importe quelle direction. Le système Maelstrom gère des dégâts dynamiques qui arrachent des morceaux de vaisseaux et peuvent neutraliser des systèmes critiques, tandis qu’à pied, un ping personnel permet de repérer les ennemis à travers les murs. Petit bonus en fin de la vidéo de présentation de Squadron 42 : Mark Hamill accueille les participants et s’essaie au jeu en réalité virtuelle avec le Steam Frame de Valve.

Un rendez-vous le 16 décembre avant la sortie en 2027 ?

Pour rappel, Squadron 42 a fait l'objet d'un report au deuxième trimestre 2027, Cloud Imperium Games ne voulant pas non plus sortir son jeu dans l’ombre d'un certain GTA 6. La page Steam du jeu a ouvert le 10 octobre dernier, avec une sortie prévue sur PC, mais toujours sans prix ni date précise. Le casting réunit notamment Mark Hamill, Gary Oldman, Henry Cavill et Gillian Anderson.

Outre un peu plus de gameplay, la dernière vidéo de Squadron 42 tease également une nouvelle annonce à venir le 16 décembre 2026. Date de sortie précise, démo ou ouverture des précommandes ? Certains observateurs penchent pour cette dernière piste, étant donné que les soldes d’hiver de Steam débutent le 17 décembre. Une chose est sûre, la vidéo a fait mouche auprès des fans, à l’image du blogueur Scopique qui résume son enthousiasme d’un simple « Squadron 42 est mon GTA 6 ». Rendez-vous donc dans un petit mois pour en savoir plus sur le spin-off de Star Citizen.

Sources : Cloud Imperium Games sur YouTube ; Scopique