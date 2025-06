C’est une rumeur qui affole déjà les fans de jeux de plateforme. Le mythique Spyro pourrait bientôt faire son grand retour avec un quatrième épisode inédit, qui serait dévoilé lors du Xbox Games Showcase 2025 pendant le Summer Game Fest. Visiblement, le petit dragon violet n’a pas dit son dernier mot.

Spyro 4 pour le Xbox Games Showcase ?

Depuis la sortie de la Reignited Trilogy en 2018, la licence Spyro était retombée dans le silence, si ce n’est une grosse rumeur apparue en septembre 2024. Mais d’après les dernières infos relayées par le leaker eXtas1stv, Spyro 4 serait l’une des grosses annonces de la conférence Xbox prévue cette semaine. Une nouvelle qui, si elle se confirme, marquerait un véritable événement pour tous les nostalgiques de l’ère PlayStation 1.

L’autre information à retenir, c’est que le jeu pourrait sortir aussi sur PS5 dès le lancement. Une surprise, quand on connaît les tensions habituelles entre plateformes. Ce choix s’inscrirait dans la stratégie récente de Microsoft, qui n’hésite plus à proposer certains jeux sur d’autres écosystèmes quand cela a du sens commercialement. Cette ouverture multiplateforme à Spyro, si elle se confirme, serait aussi un bon moyen de maximiser l’impact d’un jeu aussi populaire auprès de plusieurs générations de joueurs.

Peu d’éléments concrets pour l’instant

Officiellement, rien n’a encore été confirmé par Xbox, Activision ni Toys for Bob. Pas de bande-annonce, pas de logo, aucune date. La seule certitude, c’est que le projet enflamme l’imaginaire des fans, et que les regards seront tournés vers le Xbox Showcase dans l’espoir d’une révélation concrète. D’après les rumeurs, le développement de Spyro 4 aurait commencé en 2024, ce qui rend plausible une sortie pour 2026. Mais tant que les studios ne s’expriment pas, mieux vaut rester prudent.

Après le très bon accueil réservé à Crash Bandicoot 4, on comprend pourquoi Activision, ou un studio partenaire, pourrait vouloir relancer l’autre mascotte emblématique des années 90. Le public pour Spyro est là, et le genre plateforme connaît un regain d’intérêt ces dernières années.

Source : eXtas1stv