À l’occasion d’une conférence de presse dédiée à Spyro A Realm Beyond, Toys for Bob a tenté de répondre à une cruelle question : qui est le meilleur entre Spyro et Crash Bandicoot ?

Si le Xbox Games Showcase 2026 n’a pas manqué de belles annonces pour les joueurs, l’une des plus appréciées de la soirée reste sans aucun doute celle du retour de Spyro, qui reviendra officiellement au printemps 2027 pour sa première aventure originale en l’espace de près de vingt ans. Développé par Toys for Bob, celui-ci viendra ainsi enrichir le chouette catalogue du studio, également connu pour son travail sur Crash Bandicoot depuis une décennie. Et justement, à l’aube de la sortie de Spyro A Realm Beyond… qui préfère-t-il entre ses deux mascottes ?

Spyro, Crash Bandicoot : qui est le meilleur selon Toys for Bob ?

C’est l’épineuse mais très intéressante question qui lui a été posée à l’occasion d’une conférence de presse organisée en amont du Xbox Games Showcase, et à laquelle Gameblog a pu prendre part. Car si de nombreux joueurs ont déjà probablement leur opinion sur la question, on ignore tout de celle de Toys for Bob, qui n’a pourtant jamais caché son amour pour Crash Bandicoot comme pour Spyro au cours des années passées. Ce qui explique sans doute la réaction très spontanée des développeurs lorsqu’on les a mis face à ce cruel dilemme.

« Pourquoi nous obligez-vous à choisir entre nos enfants ?! Qui fait ça ? QUI FAIT ÇA ?! » s’est immédiatement offusqué Louis Studdert, directeur créatif associé sur Spyro A Realm Beyond, avec beaucoup d’humour. Tandis que Paul Yan, presque sonné par la question, s’est contenté d’affirmer : « Je ne peux pas répondre à ça ». Loin de se laisser démonter, Studdert a toutefois repris la parole pour déclarer :

« Écoutez, je vais poser ça comme ça : Crash Bandicoot est, de très loin, mon bipède préféré. Quant à Spyro, il est sans conteste mon quadrupède préféré ». Louis Studdert, directeur créatif associé chez Toys for Bob

© Toys for Bob / Activision

Une très jolie pirouette de la part du créateur, donc, qui lui a valu quelques applaudissements de la part du fondateur de Toys for Bob, impressionné par la qualité de cette réponse. Et même si cela ne nous avance pas plus quant aux préférences du studio entre Crash Bandicoot et Spyro, cela nous a tout de même confortés sur un point : l’un comme l’autre sont entre de très bonnes mains avec cette équipe. Et après Crash Bandicoot 4: It’s About Time en 2020, Spyro A Realm Beyond semble d’ores et déjà très bien parti pour nous le prouver une nouvelle fois.

Source : Toys for Bob