« Le monde a vraiment besoin de Spyro »

Pour des millions de joueurs à travers le monde, il s’agissait sans aucun doute de l’une des plus belles surprises à retenir de ce Xbox Games Showcase 2026. Huit ans après la sortie de Spyro Reignited Trilogy, et bientôt vingt ans après celle de La Légende de Spyro : Naissance d'un dragon, la très appréciée franchise d’Activision est enfin prête à faire son grand retour avec Spyro A Realm Beyond, une nouvelle production originale signée Toys for Bob à venir dès le printemps 2027 sur PS5, Xbox Series, PC et Nintendo Switch 2. En amont de son annonce, nous avons été conviés par l’éditeur à une conférence de presse organisée par le studio, qui a accepté de revenir en notre compagnie sur les coulisses de la renaissance tant attendue de la mascotte qui a bercé toute une génération de joueurs.

Quand Toys for Bob prend son envol

L’histoire de Spyro A Realm Beyond commence aux alentours de 2022. À l’époque, Toys for Bob sort du développement de l’excellent Crash Bandicoot 4: It’s About Time, et se retrouve mandaté par Activision pour apporter son aide à d’autres studios sur des jeux comme Call of Duty: Warzone et Overwatch 2. « Et même si nous sommes très très fiers du travail que nous avons accompli et des collaborations que nous avons nouées à cette époque, nous savions au fond de nous que cela ne nous correspondait pas vraiment », nous a confié sans détour Paul Yan, directeur du studio. « Nous nous étions éloignés de ce qui nous passionnait le plus, des types de jeux qui nous passionnaient le plus et surtout pour lesquels nous étions connus ». Des jeux qu’il décrit comme « positifs, optimistes et joyeux, articulés autour de personnages hauts en couleur évoluant dans des univers fantaisistes créés à la main ».

© Toys for Bob / Activision

En somme, des jeux comme Spyro et Crash Bandicoot, sur lesquels Toys for Bob avait la chance de travailler depuis plusieurs années maintenant. C’est pourquoi dès que l’occasion s’est présentée, le studio a décidé de faire en sorte de retrouver son indépendance, en profitant du rachat d’Activision par Microsoft pour renouer pleinement avec toute la liberté créative qu’il avait perdue. Et c’est ainsi que, libéré des chaînes de l’éditeur, avec lequel un accord a tout de même été passé, Spyro A Realm Beyond a pu commencer à voir le jour. « C’est une idée qui nous trottait dans la tête depuis longtemps », nous a toutefois révélé Yan. « Lorsque nous avons commencé à travailler sur Reignited Trilogy, nous avions déjà à l’esprit que cela poserait les bases d’un nouvel avenir pour Spyro ». Et la réception des fans n’a fait que le conforter dans cette idée.

Propulser la franchise vers de nouveaux sommets

Nous voilà donc désormais trois ans plus tard, à l’aube d’une nouvelle ère pour le personnage créé par Insomniac Games en 1998, dont le retour a enfin été officialisé en cette période de Summer Game Fest 2026. Ce qui, comme nous l’a avoué Louis Studdert, directeur créatif associé chez Toys for Bob, ne se fait pas sans une certaine pression pour toute l’équipe, qui tient absolument à « préserver et amplifier l’héritage » de la franchise auprès des fans. « Chez Toys for Bob, nous avons une longue histoire avec Spyro. En tant que développeurs et fans de cette franchise, c’était pour nous l’occasion de réfléchir sérieusement à la manière dont nous voulions faire vivre l’héritage de ce formidable petit – mais puissant – dragon violet ».

© Toys for Bob / Activision

Dès le début du développement, deux grandes questions majeures se sont alors naturellement posées : « Qu’attendons-nous de cette franchise ? Comment souhaitons-nous la faire évoluer ? ». Et très vite, un premier élément de réponse s’est imposé aux yeux de l’équipe : « Pour nous, cela signifiait exploiter pleinement le potentiel inhérent au fait d’être un dragon », explique Studdert. Ce qui nous amène ainsi à évoquer la première grande nouveauté mise en avant par Toys for Bob avec l’annonce de Spyro A Realm Beyond, à savoir le fait que les joueurs auront désormais toute la liberté qu’ils désirent pour pourfendre les cieux et partir à la découverte du monde qui les entoure. « À partir d'une simple pression sur un bouton, le joueur pourra passer du sol au ciel quand bon lui semble », se réjouit le directeur créatif du jeu.

Un sentiment de liberté que l’on retrouvera d’ailleurs également une fois dans les airs, où il sera possible de plonger pour maintenir sa vitesse, d’utiliser le souffle enflammé de Spyro pour allumer des feux de camp et créer des courants ascendants ; ou encore d’interagir avec différents objets présents dans l’environnement pour gagner en vitesse. Car pour Toys for Bob, il était capital de créer un jeu capable d’offrir aux fans un « gameplay actif », avec des environnements variés susceptibles de réagir à nos actions. Mais cela veut-il dire pour autant que Spyro A Realm Beyond délaissera son découpage en niveaux au profit d’un véritable monde ouvert, ou au moins de hubs plus ouverts ? On l’ignore. C’est un détail que le studio souhaite encore garder sous silence pour le moment, même si nous devrions « bientôt » en découvrir plus à ce sujet.

© Toys for Bob / Activision

Au même titre que pour les autres nouveautés que nous réserve ce nouvel opus, d’ailleurs, qui devrait néanmoins « conserver l’essence de la franchise et ce qui a fait sa renommée », tout en « amplifiant le tout pour la rendre encore plus excitante » selon Studdert. Car bien sûr, outre son travail sur la Reignited Trilogy, Toys for Bob n’a pas hésité à se replonger dans tout ce que Spyro a pu offrir depuis sa création pour en dégager de nouvelles idées. « Au début de chaque nouveau projet, […] nous passons tout en revue », a-t-il expliqué. « L’histoire de tous les jeux, leur gameplay, et nous essayons d’en extraire ce que nous observons chez les fans, et ce qui trouve un écho en nous ». Même si, les deux créateurs ne s’en sont pas cachés : ils gardent surtout une affinité particulière avec la première trilogie, sortie entre 1998 et 2000 sur PS1.

« Le monde a vraiment besoin de Spyro »

Dans tous les cas, l’ambition de Toys for Bob reste toutefois très claire : l’objectif de Spyro A Realm Beyond est non seulement de permettre au dragon violet de poursuivre la légende qui est la sienne auprès des fans de toujours ; mais aussi d’offrir à un nouveau public le plus large possible un point d’entrée idéal dans la franchise. Peu importe son âge, et peu importe la plateforme concernée, malgré le partenariat mis en place avec Xbox. « Pour nous, Spyro est, par son univers, une chose dont le monde a vraiment besoin », a notamment déclaré Yan en réaction à une question interrogeant la place du retour de la franchise entre des jeux comme Bubsy 4D et Rayman Legends Retold. « Personnellement, j’ai le sentiment que c’est un jeu qui respire l’optimisme et la positivité. Il incarne une sorte de courage ».

Malheureusement, là encore, il faudra faire preuve d’un peu de patience avant de découvrir tout ce qui se cache derrière les propos du directeur de Toys for Bob, qui n’a pas souhaité entrer dans les détails narratifs de Spyro A Realm Beyond pour le moment. Qu’il s’agisse des personnages que l’on y retrouvera, ou des liens narratifs de ce nouvel opus avec les précédents, tout cela sera abordé dans de futurs temps de communication, à venir « dans les prochains mois ». D’ici là, les fans de la première heure peuvent néanmoins se réjouir de l’annonce du retour de Tom Kenny dans le rôle de Spyro, qui rempilera une nouvelle fois après la Reignited Trilogy en 2018. Une excellente nouvelle pour ce futur jeu, donc, qui sortira au printemps 2027 sur PS5, Xbox Series, PC et Nintendo Switch 2, en plus d’être inclus dans le Xbox Game Pass.

Source : Toys for Bob