Au début du mois de mars, nous vous proposions sur Gameblog le TEST de Split Fiction, une fantastique aventure née de l'esprit de Josef Fares et de ses équipes. Eh bien, il est désormais temps d'accueillir une toute nouvelle mise à jour, histoire de résoudre les différents problèmes que pouvait rencontrer le jeu.

Split Fiction s'offre un patch

Le jeu coopératif Split Fiction, signé Hazelight Studios, continue de se peaufiner. Une nouvelle mise à jour vient d’être déployée, apportant plusieurs correctifs bienvenus. Ce patch 1.400 cible principalement des bugs repérés dans certaines missions, mais améliore aussi l’expérience globale de jeu.

Premier point important : une énigme du niveau Royal Palace posait problème. La fameuse roue roulante ne tournait pas assez vite si le jeu dépassait les 150 FPS. Résultat, certains joueurs ne pouvaient tout simplement pas terminer le puzzle. Ce souci est désormais réglé.

Dans Down the Rabbit Hole, c’est le harpon magnétisé qui faisait des siennes. Il ne tenait pas compte des réglages de sensibilité de la caméra, rendant la visée pénible. Là aussi, le bug de Split Fiction a été corrigé. La prise en main devrait donc être plus confortable.

Des petits détails qui font la différence

D’autres ajustements viennent renforcer l’immersion de Split Fiction. Par exemple, dans The Legend of the Sandfish, les joueurs ne pouvaient pas se tenir à l’intérieur de certains grands pots. Un détail, certes, mais qui cassait un peu l’ambiance. C’est désormais corrigé.

Hazelight en a aussi profité pour éliminer quelques défauts visuels de Split Fiction, notamment en multijoueur en ligne. Moins de bugs graphiques, donc une expérience plus fluide et agréable. Bonne nouvelle également pour ceux qui découvrent le jeu. Dans la mission Walking Stick of Doom, les messages du tutoriel ont été rendus plus clairs. Il est désormais plus facile de comprendre les actions disponibles, ce qui devrait aider les débutants à mieux s’orienter. À cela s’ajoutent plusieurs corrections de sous-titres et de traductions dans toutes les langues. Un détail technique, mais essentiel pour un jeu aussi narratif que Split Fiction.

Source : Steam