Si vous avez aimé Split Fiction, vous devriez garder cette exclusivité Nintendo Switch 2 à l'œil, elle promet du lourd et c'est même superbe.

Petite surprise complètement inattendue de ces Game Awards 2025, Orbitals est venu se glisser entre deux annonces de blockbusters et n'est pas passé inaperçu. Il faut dire que cette nouvelle exclusivité Nintendo Switch 2 semble s'inspirer d'un excellent jeu de 2025, Split Fiction.

Une exclu Nintendo Switch 2 à la Split Fiction prometteuse

Développé par le petit studio Shapefarm et édité par Kepler Interactive, Orbitals est un jeu de puzzle et de plateforme à partager en coopération à deux joueurs, et en écran scindé. Comme Split Fiction ou encore It Takes Two avant lui. Le jeu mise à fond sur la coopération entre deux personnages complémentaires, ici Mali et Omura. Les deux camarades explorateurs devront voyager à travers l'espace pour sauver leur foyer d'une terrible tempête cosmique un brin surnaturelle. Comme Split Fiction, Orbitals promet de l'action et des phases de plateformes dynamiques où chaque joueur sera mis à contribution. Dans cette brève séquence de gameplay, on peut notamment apercevoir des passages où les joueurs sont obligés de compter l'un sur l'autre, forcés de coopérer pour avancer parfois sur deux tableaux différents.

Outre son gameplay qui devrait nous surprendre, le jeu profite d'une direction artistique atypique. En revanche cette fois-ci, on est très éloigné de Split Fiction. Orbitals opte pour des graphismes très orientés dessin animé, voire même tirant quelque peu vers la bande dessinée. Les animations, volontairement saccadées, donnent également beaucoup de cachet. Orbitals ressemble vraiment à un film d'animation des années 90. Le jeu est attendu en 2026 et n'est pour l'heure prévu que sur Nintendo Switch 2. Une exclusivité que les amateurs du genre devraient garder à l'œil.