Vous avez été séduit par Split Fiction en mars dernier ? Alors vous devriez absolument jeter un œil au prochain titre de Light Brick Studio, qui promet une expérience coopérative tout aussi savoureuse.

Si les jeux multijoueur ont aujourd’hui plus que jamais le vent en poupe, ces derniers tendent bien souvent à proposer des expériences très orientées sur la compétition. Toutefois, cela n’empêche pas certains studios de nous offrir des expériences coopératives de haute qualité, à l’instar par exemple d’Hazelight Studios qui, après le brillantissime It Takes Two, vient tout juste de sortir le tout aussi brillantissime Split Fiction. Et si l’un ou l’autre de ces jeux vous a plu, alors vous devriez assurément jeter un œil à LEGO Voyagers.

LEGO Voyagers, le jeu à tester pour les fans de Split Fiction

Développé par Light Brick Studio, à qui l’on doit notamment le très sympathique LEGO Builder’s Journey, ce nouveau titre édité par Annapurna Interactive prendra la forme d’un jeu coopératif à deux joueurs placé sous le signe de l’amitié. L’objectif : partir en mission pour sauver un vaisseau abandonné, en embarquant dans un voyage « qui surpassera [les] rêves les plus fous » des deux héros. « LEGO Voyagers pose des questions ouvertes sur la construction des amitiés, le partage des rêves et l’espace disponible » indique notamment le studio à son sujet.

Incarnant chacun une simple brique LEGO, les deux joueurs pourront ainsi rouler, sauter, s’emboîter et construire tout un tas de choses dans le monde tout fait de briques de LEGO Voyagers. Bien sûr, ce dernier proposera de nombreux défis à relever en coopération, le tout s'imbriquant dans un récit que Light Brick Studio décrit comme étant « poétique et non verbal ». Et pour le soutenir, le studio promet alors à la fois de « magnifiques environnements », ainsi qu'« une bande-son atmosphérique » du plus bel effet.

Et la bonne nouvelle, c’est qu’il n’y aura désormais plus beaucoup de temps à attendre avant de se lancer dans l’aventure, puisque LEGO Voyagers paraîtra officiellement le 15 septembre prochain sur PS4, PS5, Xbox Series, PC et Nintendo Switch. À l’instar de Split Fiction, il pourra d’ailleurs être joué en local comme en ligne, en sachant que le Pass Ami sera là encore de la partie. En d’autres termes, une seule copie du jeu sera donc nécessaire pour que deux joueurs puissent profiter de l’expérience ensemble. Et ça, c'est toujours un sacré avantage.