Après avoir largement conquis la presse et le cœur des joueurs, le studio d'It Takes Two marque l'histoire du jeu vidéo avec Split Fiction qui décroche trois records mondiaux.

Les accusations en wokisme par une frange de joueuses et joueurs n'auront pas eu raison du démarrage de Split Fiction et de l'enthousiasme de Josef Fares pour le nouveau jeu de son studio Hazelight. « Une autre propagande féministe ? Mais c’est quoi ce bordel ? Je me fout totalement de ce qu'il y a entre les jambes, ça ne m’intéresse pas du tout. Ce qui compte, ce sont les bons personnages » avait t-il répliqué en réponse à certains commentaires. Une semaine après sa sortie, le titre s'était déjà vendu à plus de 2 millions d'exemplaires sur PS5, Xbox Series X|S et PC.

Split Fiction entre déjà dans l'histoire

Après It Takes Two, on pouvait avoir des doutes quant à la capacité de Josef Fares et d'Hazelight Studios à offrir une nouvelle expérience variée et rafraichissante. Il faut dire que l'aventure de May et Cody avait placé la barre haut. Mais à l'arrivée, notre AUR a été conquise et lui a attribué un 9/10 avec le macaron « Indispensable Gameblog ». « Une nouvelle pépite que nous sert le studio qui place le plaisir de jouer avant tout ». Et c'est un plébiscite général puisque les moyennes Metacritic sont de 91/100 (presse) et 8,9/10 (joueurs).

Split Fiction rentre même déjà dans l'histoire du jeu vidéo et dans le Livre des records moins d'un mois après sa sortie et son carton. « Split Fiction est devenu le jeu vidéo en coopération locale le plus joué sur Steam, le jeu vidéo en coopération locale le plus vendu dans les 48 heures suivant sa sortie, et le jeu vidéo en coopération locale le plus vendu la semaine suivant son lancement » peut-on lire sur le site Guinness World Records.

Le jeu d'Hazelight Studios décroche donc trois records du monde en un laps de temps très restreint, ce qui va peut-être rebooster encore davantage sa popularité. La semaine dernière, Split Fiction s'est offert une mise à jour 1.400 pour éliminer des bugs et améliorer l'expérience de jeu. Pour celles et ceux qui jouent sur PC avec un framerate très élevé, il est désormais possible de terminer l'énigme du niveau Royal Palace. Le problème du harpon magnétisé dans « Down the Rabbit Hole » a également été résolu.

Source : Guiness World Records.