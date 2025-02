Hazelight Studios et EA Entertainment viennent de dévoiler une nouvelle bande-annonce pour Split Fiction (que nous avons pu découvrir en preview il y a peu). Cette vidéo met en avant une fonctionnalité qui a fait le succès du studio : le Pass ami. Voilà ce que l'on peut apprendre pour le moment.

Split Fiction se dévoile

Bonne nouvelle pour Split Fiction et le Pass ami, cette option devient encore plus accessible avec le crossplay. Désormais, vous pouvez jouer en duo peu importe la plateforme : PlayStation 5, Xbox Series X|S ou PC. Et si aucun des deux joueurs ne possède le jeu ? Il est possible de le tester gratuitement avant d’éventuellement l’acheter.

Hazelight Studios est un spécialiste du jeu en coopération. Après A Way Out et It Takes Two, le studio revient avec une nouvelle aventure à partager. Dans Split Fiction, vous incarnez Mio et Zoé, deux scénaristes aux univers opposés. L’une écrit de la science-fiction, l’autre de la fantasy. Mais un jour, une machine mystérieuse vole leurs idées et les projette au cœur de leurs propres récits.

L’histoire évolue entre ces deux mondes, avec des mécaniques de jeu basées sur la complémentarité. Chacun des deux joueurs doit utiliser ses compétences pour progresser, résoudre des énigmes et surmonter les défis. Une véritable aventure à partager.

Le Pass ami, une fonctionnalité encore plus accessible

Hazelight a toujours voulu faciliter le jeu en duo, et Split Fiction ne fait pas exception. Grâce au Pass ami, un seul joueur a besoin d’acheter le jeu. Il peut ensuite inviter un ami gratuitement pour jouer ensemble en coopération. Avec cette mise à jour, cette option devient compatible crossplay, permettant aux joueurs de différentes plateformes de jouer ensemble. Si aucun des deux ne possède le jeu, le Pass ami permet aussi de tester gratuitement une partie de l’aventure. Un bon moyen de découvrir le concept avant de se lancer.

Source : EA