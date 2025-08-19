Cela fait quatre ans que Splinter Cell Remake a fait l'objet d'une annonce par Ubisoft, et qu'il reste majoritairement tapi dans l'ombre depuis. Alors qu'on espérait le voir au Summer Game Fest 2025, l'absence de la traditionnelle conférence du géant français fut un crève-cœur en ce sens. Il se pourrait toutefois que Sam Fisher prévoit de s'infiltrer dans une autre grand-messe vidéoludique à venir incessamment sous peu, si on en croit le récent rapport d'espionnage d'un utilisateur Reddit.

Sam Fisher et Splinter Cell Remake en mission d'infiltration pour très bientôt ?

Depuis quelques années, Ubisoft Toronto travaille dans le secret le plus confidentiel sur le tant attendu Splinter Cell Remake. Nous n'avons cependant pas eu de nouvelles concrètes de leur part depuis un long moment, devant donc se contenter des bruits de couloir, leaks et rumeurs sortant de temps à autre à son sujet. La manifestation la plus récente en ce sens date de juin dernier, alors que certains comme Tom Henderson chez Insider Gaming aurait vu le jeu en action, et que le résultat s'avèrerait « vraiment impressionnant ».

Il se pourrait toutefois que tout un chacun puisse très bientôt revoir Sam Fisher en action dans Splinter Cell Remake. Sur Reddit, un utilisateur a en effet signalé dans la journée d'hier avoir vu à l'aéroport de Denver Michael Ironside, le comédien de doublage en VO attitré de Sam Fisher. Celui-ci s'y trouvait en compagnie de sa femme, et cherchait la porte d'embarquement de son vol vers Munich, capitale de l'Allemagne. Il pourrait ainsi s'agir d'une correspondance pour ensuite se rendre à Cologne, également en Allemagne, où se tient dès ce soir la cérémonie d'ouverture de la Gamescom 2025, qui battra son plein jusqu'à ce dimanche 24 août.

Il s'agit clairement d'une découverte assez maigre, voire un potentiel canular. En l'absence un brin alarmante de nouvelles autour de Splinter Cell Remake, le moindre signe potentiel d'une possible apparition suffit donc à susciter l'engouement auprès des fans. Rendez-vous donc à partir de ce soir à 20 heures pour voir si Sam Fisher prévoit bel et bien de s'infiltrer à la Gamescom 2025, ou bien s'il s'agit d'une fausse information colportée par les services secrets pour dissimuler sa véritable mission.

Source : Reddit