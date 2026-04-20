Après 13 longues années d'absence, la patience des fans de Splinter Cell est à nouveau mise à l'épreuve concernant son Remake suite à un récent leak à son sujet.

Depuis un certain moment, les affaires ne semblent malheureusement pas être au beau fixe chez Ubisoft, actuellement dans une grande phase de restructuration via la mise à en place de différentes « maisons créatives » chapeautant différentes licences. Cela a entraîné l'annulation de nombreux projets connus comme le pourtant bien avancé Prince of Persia Les Sables du Temps Remake, et d'autres inconnus. Au milieu de ce chaos, on a toutefois appris que Splinter Cell Remake était toujours bel et bien dans les cartons, mais la mission d'Ubisoft Toronto ne semble hélas pas se dérouler sans accrocs, notamment suite au licenciement de 40 employés deux mois plus tôt.

Splinter Cell Remake continue de se faire désirer en toute discrétion

Tandis qu'Ubisoft continue sa profonde restructuration en interne, le monde extérieur fait globalement face à un silence assez pesant concernant le géant français depuis quelques mois. Nous avons toutefois récemment eu des nouvelles encourageantes autour de la franchise Assassin's Creed, et notamment de Black Flag Resynced, via des annonces officielles comme des leaks. Mais quid de Splinter Cell Remake, l'autre projet de remise au goût du jour d'un jeu culte d'Ubisoft, et a priori toujours en développement ?

Malheureusement, comme c'est le cas depuis de longs mois, voire années, c'est via un nouveau leak que Sam Fisher refait parler de lui. Plus précisément, c'est à nouveau le généralement bien informé Tom Henderson chez Insider Gaming qu'on a reçu de nouveaux échos à propos de divers projets actuellement en développement au sein d'Ubisoft. Outre des nouvelles selon lesquelles Far Cry 7 « traverserait l'enfer », on apprend de la part de l'insider que Splinter Cell Remake aurait connu un énième report en interne.

Alors qu'on pouvait espérer une sortie de celui-ci courant 2026, Tom Henderson a indiqué que, selon des sources proches de l'affaire via le récent podcast d'Insider Gaming, il faut maintenant se préparer à une sortie de Splinter Cell Remake plutôt dans le courant 2027. Bien que ses informations soient en général fiables, il convient cependant d'attendre de plus amples confirmations officielles de la part d'Ubisoft pour en avoir le cœur net. Cela pourrait d'ailleurs arriver prochainement, notamment à l'occasion du Summer Game Fest 2026 à venir en juin, où Splinter Cell Remake, Far Cry 7 et d'autres gros jeux dans les cartons d'Ubisoft pourraient enfin avoir droit à des présentations en bonne et due forme. L'avenir nous le dira.

Source : Insider Gaming