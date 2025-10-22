Ça semble s'agiter en coulisses pour le remake de Splinter Cell. Une nouvelle découverte risque d'inquiéter les fans qui attendent le retour de la licence culte d'Ubisoft.

Un changement furtif qui ne sera pas passé totalement inaperçu. Ubisoft a récemment mis en ligne une offre d'emploi qui laisse songeur quant au développement de Splinter Cell Remake. Ce projet doit relancer la licence iconique sur la scène vidéoludique. Seulement, dans les bureaux, la situation semble avoir du mal à se stabiliser et son devenir inquiète de plus en plus.

Nouvelle candidature pour Splinter Cell Remake

De fait, depuis l'annonce du remake de Splinter Cell en 2021, Ubisoft n'a donné que peu de nouvelles du projet. Pourtant, l'éditeur a bien préparé le terrain de ce retour avec la sortie de la série d'animation tirée de la licence sur Netflix. Nous aurions pu penser que la refonte du premier opus sortirait dans la foulée ou, du moins, peu de temps après. Sauf qu'on semble encore loin du lancement compte tenu des dernières informations.

Une offre d'emploi vient de révéler un changement inattendu en coulisses pour Splinter Cell Remake. Remarquée hier par nos confrères de Tech4Gamers, elle n'est aujourd'hui plus en ligne. Était-ce une erreur du géant français ? Permettez-nous d'en douter. Ubisoft recherchait explicitement un game director pour le jeu. Il s'agit là d'un poste de premier plan qui contribue à donner la direction au projet et s'assurer de la cohérence de l'ensemble. Dès lors, si une nouvelle personne porte cette casquette, où en est véritablement le développement ?

Cette annonce nous laisse deviner que Splinter Cell Remake vient de perdre son game director. Or, ce n'est pas la première fois. En 2022, David Grivel, un vétéran d'Ubisoft, se retirait officiellement du projet. Sur son compte LinkedIn, il avait simplement expliqué être parti « pour une nouvelle aventure ». Depuis, le nom de son ou de sa remplaçante est resté dans l'ombre. Mais cette dernière nouvelle laisserait à penser qu'il ou elle n'a pas fait long feu.

Toutefois, il ne faudrait pas aller trop vite en conjectures. Le retour de Splinter Cell Remake est toujours d'actualité. Les dernières rumeurs laissaient même penser qu'il pourrait sortir d'ici à deux ans. Ce recrutement est-il prévu dans le cadre d'un renforcement de l'équipe ? À moins que le projet nécessite une réorientation ? Dans tous les cas, espérons que cette fois ce soit la bonne avec ce nouveau game director.

© Ubisoft.