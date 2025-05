Ubisoft a décidé de prendre son temps. Lors de la présentation de ses résultats financiers, l’éditeur français a annoncé le report de plusieurs de ses grosses licences. L’objectif est simple : améliorer la qualité de ses jeux. Et visiblement, ce choix commence déjà à porter ses fruits. Splinter Cell Remake est t-il concerné ?

Splinter Cell Remake prend son temps

Annoncé en 2021, le remake de Splinter Cell avance lentement mais sûrement. Connu en interne sous le nom de code "North", le projet est l’un des titres que Ubisoft a choisi de repousser. Si l’on en croit plusieurs sources, il ne faut plus vraiment s’attendre à le voir débarquer avant 2026, voire plus tard. C'est ce qu'explique notamment le toujours très informé Tom Henderson. L’homme utilise toutefois le conditionnel, donc il reste une petite chance que ce soit effectivement pas le cas à 100 %

Dans tous les cas, ce report de Splinter Cell n’est pas forcément une mauvaise nouvelle. Ubisoft explique avoir adopté une nouvelle stratégie, moins de précipitation, plus de soin. Et l’éditeur prend l’exemple de Assassin’s Creed Shadows, dont le développement prolongé a permis d’en faire un des jeux les mieux reçus de ces dernières années. L’idée est donc claire, éviter les sorties bâclées et relancer les grandes licences avec des jeux vraiment solides.

Nouvelle stratégie

Splinter Cell Remake n’est pas le seul concerné. Le prochain Far Cry aurait été décalé à fin 2026, tandis qu’un nouveau Ghost Recon, en développement sous le nom de code "Ovr", a lui aussi été repoussé. En clair, Ubisoft lève le pied sur ses franchises les plus importantes. L’année fiscale 2025-2026 s’annonce donc relativement calme. Mais le studio promet un vrai retour en force à partir de 2026, avec des titres plus aboutis.

Le remake de Splinter Cell est particulièrement scruté. Depuis plus de dix ans, la série est restée en sommeil, malgré une vraie attente du public. Le choix de repartir de zéro avec un remake laisse espérer une relecture moderne, mais fidèle à l’ADN original avec infiltration, gadgets, et tension maximale. Ubisoft semble vouloir bien faire. Et si cela demande quelques années de plus, les fans préfèreront sûrement ça à un retour raté. Le studio n’a pas le droit à l’erreur.

Source : insider-gaming