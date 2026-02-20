Cela fait déjà cinq ans qu'Ubisoft, et plus précisément sa branche à Toronto, annonçait être au travail dans les ombres pour Splinter Cell Remake, une refonte complète du légendaire titre sorti en 2002. Depuis, nous n'avons pratiquement eu droit qu'à un inquiétant silence radio à son sujet. Tout récemment, son studio a cependant refait parler de lui, mais d'une bien triste manière, alors que la situation pour le moins inquiétante au sein du géant français continue d'avoir des répercussions graves pour l'ensemble du groupe.

Disparitions (presque) dans l'ombre au sein du studio derrière Splinter Cell Remake

Depuis l'annonce choc de l'annulation d'un Remake de Prince of Persia Les Sables du Temps pratiquement terminé, en plus de cinq autre jeux, ainsi que de nombreux reports en interne alors qu'Ubisoft connaît une profonde restructuration, on pouvait craindre le pire pour un Splinter Cell Remake dont on a quasiment rien entendu depuis cinq ans. Aux dernières nouvelles, celui-ci faisait cependant partie des rescapés qui n'ont eu droit qu'à un « simple » report.

Mais des développements récents au sein d'Ubisoft Toronto peuvent à nouveau provoquer une certaine inquiètude de la part des fans, malgré l'assurance du contraire par les principaux intéressés. Nous avons en effet appris que le studio qui s'occupe de Splinter Cell Remake depuis tout ce temps a récemment dû se séparer de 40 développeurs. « Nous n'avons pas pris cette décision à la légère et cela ne reflète en rien le talent, le dévouement ou les contributions des personnes affectées par les licenciements. Notre priorité est désormais de les soutenir à travers la transition vers un nouvel emploi », a indiqué un représentant auprès du site d'actualité tech canadien MobileSyrup.

Malgré ces 40 licenciements, Ubisoft assure que le développement de Splinter Cell Remake se poursuit. On peut cependant s'interroger sur la situation au sein du studio après une telle vague de départs. À noter qu'Ubisoft Toronto compterait environ 500 employés. Malheureusement, la restructuration massive qu'entreprend actuellement le géant français risque de signifier d'autres licenciements à l'avenir, mais aussi d'annulations de jeux. On croise donc les doigts pour les personnes travaillant encore chez Ubisoft, ainsi que les projets toujours en développement actuellement, dont notamment Splinter Cell Remake.

Source : MobileSyrup