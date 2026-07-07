Le remake de Splinter Cell refait parler de lui et pourrait bien être le retour tant attendu par les fans de la franchise. De nouveaux détails viennent de leaker et c'est très prometteur.

Splinter Cell est une licence qui manque à beaucoup de joueurs et pourtant, mis à part des collaborations dans plusieurs jeux d'Ubisoft, on n'a pas revu Sam Fisher depuis très longtemps. Le remake serait toutefois toujours en préparation même s'il est dit qu'il se trouverait dans un état de fragilité. La restructuration d'Ubisoft, désormais scindé en plusieurs maisons créatives, a fait mal au projet et plus largement à l'organisation, compliquée. De nouveaux détails viennent de fuiter et nous en disent davantage sur le gameplay ou encore les gadgets disponibles.

De nouvelles infos sur le remake de Splinter Cell

Splinter Cell est une licence qui manque à beaucoup de joueurs et pourtant, mis à part des collaborations dans plusieurs jeux d'Ubisoft, on n'a pas revu Sam Fisher depuis très longtemps. Le remake serait toutefois toujours en préparation même s'il est dit qu'il se trouverait dans un état de fragilité. La restructuration d'Ubisoft, désormais scindé en plusieurs maisons créatives, a fait mal au projet et plus largement à l'organisation, compliquée. Pour autant, le remake de Splinter Cell serait toujours en développement et des infos le concernant ont fuité sur les réseaux sociaux

Un informateur nous rapporte que le jeu serait très proche de l'expérience originelle avec le retour d'un capteur d'ombre et de lumière afin que l'on puisse jouer avec l'obscurité, ou encore le retour de gadgets iconiques comme les bombes fumigènes, ou encore les caméras collantes. Visiblement Sam sera toujours aussi athlétique puisqu'il pourra glisser le long des tuyaux ou encore utiliser des câbles comme tyroliennes. On espère bien que son célèbre grand écart entre deux murs sera toujours de la partie, mais rien n'a été confirmé là-dessus. Enfin la léthalité ne sera pas une obligation, on suppose donc qu'on devrait retrouver les différentes munitions et la possibilité d'assommer les ennemis au lieu de les tuer.

Le remake de Splinter Cell serait développé avec le moteur Snow Drop, le même utilisé pour Avatar Frontiers of Pandora et Star Wars Outlaws.

Un remake proche de l'original ? Les joueurs sont déjà fans

À première vue, ce remake de Splinter Cell devrait offrir une expérience proche de l'original. Même s'il faut prendre chaque info non officielle avec des pincettes, les fans sont déjà conquis. Sur les réseaux sociaux, les réactions positives sont déjà nombreuses, certains sont d'ailleurs particulièrement heureux de voir que le jeu ne sera pas transformé en un énième monde ouvert. L'informateur a bien précisé que le jeu serait linéaire, comme les précédents. On peut cependant espérer que plusieurs approches soient encore permises comme d'habitude, mais en tout cas, on ne devrait pas avoir de vastes zones explorables dans ce remake de Splinter Cell, contrairement à ce qu'est devenu Ghost Recon.

Quand sortira le remake de Splinter Cell ?

Pour le moment, nous n'avons aucune date de sortie pour ce remake de Splinter Cell si ce n'est un vague 2027. Il ne serait pas attendu avant le second trimestre minimum, mais comme il a encore été affirmé que le jeu était dans une position fragile, ce qui peut laisser entendre que l'on n'est pas à l'abri d'une mauvaise surprise. On sait toutefois que Splinter Cell est une licence appréciée et qu'Ubisoft mise encore dessus. La franchise est en effet au même niveau que The Division ou encore Ghost Recon avec qui elle partage la même maison créative justement. On croise les doigts.