En attendant des nouvelles officielles, on a enfin droit à de premiers aperçus en images prometteurs de Splinter Cell Remake 5 ans après son annonce via de récents leaks.

Des premières images provenant a priori du très attendu Splinter Cell Remake développé par Ubisoft Toronto ont récemment fait surface. Ceux-ci se concentrent sur des aperçus d'environnements et de clins d'œil en lien avec l'emblématique mission de Tbilissi, en Géorgie. Toujours est-il qu'il s'agit des premiers aperçus d'un titre annoncé il y a déjà cinq ans et qui a majoritairement fait profil bas depuis tout ce temps, malgré de nombreux bruits de couloir laissant présager un développement a priori compliqué.

Des premiers leaks en images de Splinter Cell Remake en lien avec la mission Tbilissi

Selon un rapport de nos confrères chez MP1st, des images inédites provenant a priori d'une version préliminaire remontant à 2024 de Splinter Cell Remake ont leaké depuis le portfolio d'un développeur ayant travaillé sur le projet. Ces images, qui semblent dater d'au moins 2024, présentent une reconstitution de Tbilissi (Géorgie), l'un des lieux emblématiques du jeu original où Sam a pour mission d'enquêter sur la disparition de deux agents de la CIA.

Les visuels dévoilés montrent une cour urbaine, des devantures de magasins, des graffitis, des affiches politiques ainsi que divers détails d'environnement rappelant fidèlement le cadre et le contexte narratif du jeu Splinter Cell original sorti en 2002 et qui se déroulait pour rappel en 2004. Or, on peut revoir cette date sur des documents provenant prétendument de son Remake.

Certaines images en fuite de Splinter Cell Remake présentent un éclairage étonnamment vif, alors que la mission originale reposait sur l'infiltration nocturne. Il est toutefois possible qu'il s'agisse simplement d'images visant à mettre en valeur les décors plutôt que d'un aperçu représentatif du gameplay. Néanmoins, compte tenu de l'ancienneté de ces images, il convient de prendre leur fiabilité quant au rendu sur le produit final avec de prudentes pincettes. Ubisoft Toronto semble cependant avoir à cœur de rester le plus fidèle possible au mythique jeu original, pour le plus grand plaisir des fans.





© Ubisoft

Où en est le développement de ce Remake tant attendu ?

Une fois encore, il faut toutefois se contenter de leaks et de bruits de couloir pour les fans souhaitant en apprendre plus sur ce très attendu Splinter Cell Remake. Ubisoft et son studio de Toronto s'avèrent en effet extrêmement discret sur le sujet, et d'insistantes rumeurs laissent entendre que son développement sur Snowdrop Engine, un des moteurs maison d'Ubisoft, serait loin d'être un long fleuve tranquille. Aux dernières nouvelles, il devrait néanmoins sortir courant 2027. Il faudra toutefois encore attendre une annonce plus officielle pour en avoir le cœur net.

Source : MP1st