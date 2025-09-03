Dans le genre espion invisible, s’il y a bien un agent qui n’a pas volé son titre, c’est Sam Fisher. C’est simple : depuis la sortie de Splinter Cell Blacklist en 2013, le héros d’Ubisoft a tout simplement disparu des radars. Alors certes, il a bel et bien eu droit à quelques apparitions dans d’autres titres de l’éditeur, comme Ghost Recon par exemple, mais la franchise dont il est issu est malheureusement aux abonnés absents depuis bien trop longtemps. Le remake du premier opus, annoncé en 2021, pourrait toutefois prochainement sortir de l’ombre.

Une sortie d’ici 2027 pour Splinter Cell Remake ?

C’est en tout cas ce qu’a révélé le journaliste Tom Henderson, généralement très bien informé, dans un nouveau rapport publié dans les colonnes d’Insider Gaming. Consacré au futur de Rayman, qui célèbre son trentième anniversaire en cette année 2025, ce dernier en profite en effet pour dresser une vue d’ensemble du planning d’Ubisoft à l’horizon 2026/2027. On y retrouve alors la présence de Splinter Cell Remake, identifié sous le nom de code « Project North » en interne, aux côtés de nombreux autres titres très attendus de l’éditeur.

Si tout se passe comme prévu, Ubisoft devrait donc être en mesure de sortir le jeu dans les deux ans à venir, ce qui signifie par extension que la communication autour de Splinter Cell Remake pourrait s’accélérer dans un avenir plus ou moins proche. Toutefois, les derniers mois nous l’ont prouvé, les choses peuvent rapidement changer. « L’ensemble de son programme de jeux a été repoussé » souligne en effet Henderson, en expliquant que cela est notamment dû à la volonté de l’éditeur de « suivre son nouveau mandat consistant à mettre l’accent sur la qualité ».

Bien que tout ceci soit à prendre avec des pincettes pour l’instant, le retour de Splinter Cell ne devrait ainsi désormais plus n’être qu’une question de temps. D’ailleurs, preuve qu’Ubisoft commence doucement mais sûrement à préparer le terrain, les joueurs pourront retrouver Sam Fisher dès le 14 octobre 2025 sur Netflix, dans la série animée baptisée Splinter Cell Deathwatch. L’espion y sera alors campé par Liev Schreiber, qui incarnera un Sam Fisher vieillissant venant en aide à un jeune agent blessé sur le terrain.

Source : Insider Gaming