Splinter Cell Remake a pour objectif d'être d'être très fidèle à l'original et donc de conserver tout l'aspect infiltration assez inchangé puisque c'est ce qui faisait le sel du jeu. En décembre dernier, Ubisoft avait ainsi déclaré :

Bien que nous soyons encore aux tout premiers stades du développement, ce que nous essayons de faire est de nous assurer que l'esprit des premiers jeux reste intact, et de conserver l'identité Splinter Cell. Nous allons conserver son aspect linéaire comme les jeux originaux, et non pas en faire un monde ouvert.

Hélas le projet subit actuellement une mauvaise passe avec le départ d'un de ses éminents membres.

Splinter Cell Remake perd sa tête pensante.

On peut donc apprendre que David Grivel, le réalisateur du prochain remake de Splinter Cell, a quitté Ubisoft après 11 ans de loyaux services. Grivel a travaillé sur Ghost Recon Future Soldier chez Ubisoft Paris avant de déménager à Ubisoft Toronto pour travailler sur S.C Blacklist , Assassin's Creed Unity, Far Cry 4, 5 et 6 et plus récemment le prochain remake de S.C. Il a donc eu l'opportunité de toucher à de nombreux gros jeux Ubisoft de ces dernières années.

On ne sait pas encore quel impact aura son départ sur le développement du remake de Splinter Cell mais généralement ce n'est jamais très bon quand un Game Director s'en sa. Espérons que le jeu ne subisse pas trop de retard en interne.

Pour mémoire, l'histoire du titre d'infiltration est centrée sur le protagoniste Sam Fisher, un agent des opérations secrètes de la branche secrète de la National Security Agency des États-Unis.