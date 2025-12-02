Le remake de Splinter Cell donne enfin signe de vie. Après un long silence, Ubisoft voit revenir l’un de ses anciens responsables clés et cela relance immédiatement les attentes autour du projet.

Le remake de Splinter Cell refait surface. Après des mois de silence, une nouvelle officielle vient enfin éclaircir la situation. David Grivel, qui avait lancé le projet en 2021, revient chez Ubisoft Toronto pour reprendre la direction du jeu. L’annonce a été faite directement sur son profil LinkedIn. Et forcément, cela redonne un peu d’air à un remake qui inquiétait les fans par son absence totale de nouvelles.

Un projet Splinter Cell Remake lancé en 2021 et resté très discret

Pour rappel, le développement de Splinter Cell remake a démarré il y a plusieurs années sous le nom de code North. Depuis, Ubisoft n’a presque rien montré. En 2024, quelques informations internes avaient tout de même confirmé que le studio utilisait le moteur Snowdrop, déjà connu pour ses prouesses techniques. À ce moment-là, une sortie visée pour 2026 circulait en interne. Cependant, compte tenu des problèmes rencontrés par l’éditeur ces dernières années, cette date semble aujourd’hui très optimiste. Le retour de Grivel pourrait donc marquer une tentative de remettre le projet sur de bons rails.

Ce nouveau Splinter Cell n’a rien d’une remasterisation rapide. Selon des séquences internes consultées début 2025 par Insider Gaming, le jeu repart de zéro. Tout est reconstruit pour parler à un public moderne, tout en conservant l’esprit infiltration qui a fait la réputation de la licence. On y voyait notamment une scène entre Sam Fisher et Irving Lambert, réalisée sous forme de cinématique très aboutie. Ce genre d’images laisse penser que l’histoire et la mise en scène auront un rôle plus fort que dans le jeu d’origine.

Un développement pensé pour les consoles actuelles

Le remake de Splinter Cell est prévu sur PS5, Xbox Series X|S et PC. Pas de version old-gen, ce qui montre la volonté d'Ubisoft de profiter pleinement des machines actuelles. C’est logique, surtout si le jeu vise une modernisation complète du gameplay et de la réalisation.

Reste cependant une question : que va changer le retour de Grivel dans le développement ? Pour l’instant, impossible de le savoir. Les changements de direction sont fréquents dans l’industrie et ne se traduisent pas toujours par une accélération immédiate. Mais le simple fait que le directeur d’origine reprenne les commandes suffit à rassurer une partie de la communauté.

Source : Ubisoft