Cela fait maintenant de longues années que Sam Fisher n’a pas eu droit à une vraie mission. Depuis Splinter Cell Blacklist, sorti en 2013, la licence est restée en sommeil, malgré un remake officiellement annoncé en 2021. Mais à défaut d’avoir des nouvelles d’Ubisoft, un fan a pris les devants. Et le résultat est plutôt bluffant.

Une version retravaillée, fidèle mais modernisée pour Splinter Cell

Baptisé Splinter Cell Enhanced, ce projet non officiel reprend le tout premier épisode de la série, celui qui a posé les bases du genre infiltration. Mais ici, tout est peaufiné. Le joueur retrouve le jeu qu’il a connu, mais avec plus de contenu, plus de challenge et une meilleure ergonomie. Le tout est disponible sur ce lien.

Deux niveaux inédits issus de contenu abandonné à l’époque, Nuclear Power Plant et Severonickel, ont été réintégrés. On retrouve aussi un mode "Elite", pensé pour les plus téméraires : pas de munitions de départ, pas de sauvegardes rapides. Autant dire que la discrétion est obligatoire.

Des petits ajouts qui font la différence

Ce remaster fait maison ne se contente pas d’ajouter du contenu. Il apporte aussi des améliorations bien senties : compatibilité avec les manettes modernes, vision thermique activable partout, nouvelles options de personnalisation pour Sam, et même des écrans de chargement revus pour mieux coller à l’histoire. Le tout garde l’ambiance sombre et tendue du jeu original, sans trahir ce qui a fait son charme. Une belle façon de redécouvrir Splinter Cell sans avoir à attendre indéfiniment un remake.

Alors que le silence radio continue du côté d’Ubisoft, cette version alternative tombe à pic. Elle montre à quel point la communauté reste attachée à la licence, et ce malgré l’absence de vrai nouvel épisode depuis plus d’une décennie. Ce Splinter Cell Enhanced n’est évidemment pas officiel, ni commercialisé. Mais il a le mérite de faire revivre un classique, avec passion et respect.