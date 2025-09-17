À quelques semaines de sa diffusion, Splinter Cell Deathwatch se dévoile avec un premier trailer, tandis que le réalisateur de la série nous en dit plus sur les coulisses du projet.

À défaut d’avoir droit à des nouvelles du prochain opus de Splinter Cell, dont un remake est en développement depuis plusieurs années maintenant, le retour de Sam Fisher se précise plus que jamais sur Netflix. En effet, après nous avoir gratifiés d’un premier teaser le mois dernier, la plateforme de SVOD nous dévoile aujourd’hui le premier trailer de Splinter Cell Deathwatch, dont la diffusion est officiellement prévue pour le 14 octobre prochain. Et mieux encore, son créateur nous en dit plus sur ce que l’on peut attendre de cette future adaptation.

Splinter Cell Deathwatch se dévoile dans un premier trailer

Réalisée par Derek Kolstad, notamment connu pour son travail sur la franchise John Wick, Splinter Cell Deathwatch mettra en scène un Sam Fisher vieillissant dans une intrigue se déroulant quelques années après les jeux. Naturellement, des références à ces derniers seront alors de la partie, à l’instar par exemple de Splinter Cell: Chaos Theory, dont certains événements seront revisités sous forme de flashbacks. Mais cela veut-il dire pour autant que la série Netflix peut être considérée comme canon ? Pour l’instant, rien n’est moins sûr.

« Je l’espère », a déclaré Kolstad à ce sujet dans les colonnes d’IGN. « [Ubisoft] a la mainmise sur leur licence et c’est tant mieux car ils ont signé certaines de ses meilleures entrées. Mais il y a eu des choses que je leur ai proposées et pour lesquelles ils m’ont dit : ‘Ne fais pas ça’. Ce à quoi je leur ai répondu : ‘Pourquoi ?’. Et ils m’ont répondu qu’ils avaient d’autres choses en tête ». Voilà qui a déjà de quoi rassurer concernant l’avenir de Splinter Cell, qui ne devrait donc pas se limiter à un simple remake du premier opus.

« Mais je le redis, je n’ai qu’un aperçu de ce qu’ils envisagent de faire à long terme » précise Kolstad, avant d’ajouter qu’il n’a pas hésité à apporter quelques changements mineurs aux jeux référencés. « J’espère qu’ils seront suffisamment minimes [pour que les fans ne soient pas gênés]. Mais l’autre point important à considérer pour une adaptation, […] c’est qu’il faut parvenir à extraire l’essentiel du matériau source » explique le réalisateur de Splinter Cell Deathwatch. « En conserver l’esprit et le cœur, divertir l’âme et faire de son mieux pour que le tout devienne quelque chose de concret ».

Sam Fisher reprend du service

La série ne se contentera toutefois pas de mettre en scène un Sam plus âgé. Depuis les événements de Splinter Cell Blacklist, il semblerait que le protagoniste ait décidé de prendre sa retraite, avant de s’exiler dans une région rurale de l’Europe de l’Est. Une région dont il sera finalement extrait dans le cadre de Splinter Cell Deathwatch, tandis qu’il reprendra du service chez Echelon 4 pour venir en aide à une nouvelle agente blessée : Zinnia McKenna. Et comme le veut la coutume, il sera alors question pour les héros de démanteler une nouvelle conspiration.

Pour ce faire, Sam pourra notamment compter sur Anna Grimsdottir, l’une de ses plus fidèles alliées depuis le premier jeu, accompagnée de certains collègues comme Jo et Thunder. Quant aux antagonistes de la série, il s’agira cette fois-ci de Diana et Charlie Shetland, enfants de Douglas Shetland désormais à la tête de Displace International. Une compagnie que les joueurs de Splinter Cell: Pandora Tomorrow et Chaos Theory ne connaissent que trop bien, et qui appuie donc les liens entre cette adaptation et les titres d’Ubisoft.

Voilà qui promet des choses très intéressantes. Pour finir, rappelons enfin que Sam sera cette fois-ci interprété par Liev Schreiber (Scream, X-Men, Ray Donovan), qui remplacera donc Michael Ironside dans la version originale. « Je l’adorais, mais au final, j’ai pensé que si la série durait un certain temps, Ubisoft voudrait plutôt un nouveau son » justifie alors le réalisateur de Splinter Cell Deathwatch. Pour ce qui est de la version française, en revanche, on ignore encore qui aura la lourde tâche de remplacer le regretté Daniel Beretta, décédé l’année dernière.

